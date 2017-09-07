Atiker Konyaspor, Lebogang Manyama ile 3 yıllığına anlaştı

Atiker Konyaspor, Lebogang Manyama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı



Atiker Konyaspor, Güney Afrikalı milli futbolcu Lebogang Manyama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, \'\'Atiker Konyasporumuz açısından hareketli geçen bir transfer sezonunu bugün Güney Afrika\'nın milli futbolcusu Lebogang Manyama\'nın imza töreniyle kapatıyoruz. Manyama, geçtiğimiz sene üst düzey bir performansla dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu oldu. Gole yakınlığı ve asistleriyle ön plana çıktı. Kendisi uzun süredir takibimiz altındaydı\" dedi.

Manyama geçtiğimiz sene 14 gol ve 6 asistle ülkesinde yılın futbolcusu oldu. Lebogang Manyama yeşil beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ahmet Baydar\'ın açıklaması

- Manyama\'nın açıklaması

- Manyama detay

KONYA, (DHA)