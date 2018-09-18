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Spor

Atiker Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) ATİKER Konyaspor, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

18 Eylül 2018 23:24

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

ATİKER Konyaspor, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig\'de sahasında Fenerbahçe\'ye 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından ligin 6\'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 ile devam etti. İki grup halinde tempolu koşu çalışması yapan oyuncular, turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı. Turnuvanın galibi Ali Turan’ın kaptanlığını yaptığı yeşil takım oldu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

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