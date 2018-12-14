Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Kasımpaşa\'yı ağırlayacak olan Atiker Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile sona erdi. Kampa giren yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

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