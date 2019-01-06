Atiker Konyaspor kamptaki ilk hazırlık maçında galip

Olgucan KALKAN / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya\'nın Belek beldesinde sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1\'inci Lig ekibi Hatayspor\'u 3-1 yendi.

Konya ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada gol perdesini Volkan Fındıklı ile açan Atiker Konyaspor\'a yanıt 44\'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ile geldi ve ilk yarı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya Ömer Ali Şahiner\'in golü ile başlayan Konya temsilcisi, 73\'üncü dakikada Adis Jahovic\'in ayağından bulduğu gol ile farkı 2\'ye çıkardı ve mücadeleyi 3-1\'lik galibiyetle noktaladı.

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