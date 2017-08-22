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Spor

Atiker Konyaspor kafilesine, stat önünde meşaleli karşılama

Atiker Konyaspor, 5 maç seyircisiz oynama cezası olması nedeniyle taraftar, yeşil-beyazlı kafileyi stat önünde meşalelerle karşıladı

22 Ağustos 2017 00:25

Atiker Konyaspor, 5 maç seyircisiz oynama cezası olması nedeniyle taraftar, yeşil-beyazlı kafileyi stat önünde meşalelerle karşıladı.
Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile Samsun\'da oynadığı Süper Kupa maçında, çıkan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Bu nedenlede bu sezon kendi sahasında oynayacağı ilk maçını, seyircisiz oynacak. Konyaspor taraftarı da yeşil-beyazlı kafileyi, Kayacık Tesisleri\'nden maçın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Stadı\'na konvoy eşliğinde getirdi. Stat önünde de onlarca taraftar kafileyi meşaleler yakarak coşkulu bir şekilde karşıladı. 
Tribünlerdeki kotlukların bazılarının üzerine ise Konyaspor bayrakları, kupanın afişi örtüldü.  Trabzon Maçka\'da şehit düşün Eren Bülbül\'de unutulmadı. Tribünlere Eren Bülbül\'ün fotoğrafı Türk bayraklı \' #iyikiVarsın Eren\' yazılı afişler asıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarın kafileyi karşılaması 
- Genel ve detay
Haber- Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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