Atiker Konyaspor kafilesi Portekiz'e gitti

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor kafilesi UEFA Avrupa Ligi\'nde karşılaşacakları Vitoria Guimares maçı için Portekiz\'e gitti.

Konya Havalimanı\'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, Portekiz\'e kazanmak için gittiklerini belirterek şunları söyledi: \"Marsilya ile oynadığımız bir önceki maçımız belirleyici maç gibi görünüyor. Kazansaydık bütün her şey elimizde olacaktı. Bugün itibariyle Guimares maçını kazanmak yetmiyor. Dolayısıyla Marsilya ve Salzburg maçının neticeside en azı bizim maçı bağlayıcı unsurlardan bir tanesi. Ama biz kendimize yakışır, Avrupa arenasına yakışır, ülkeye yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Ümit ederim ki orada yine gülen taraf hakettiği oyunla bunu puanla destekleyen bir anlayış içerisinde olacağız. Avrupa kolay bir arena değil ama oynadığı tüm müsabakalarda Konyaspor hem şehrine hem camiasına hem ülkesine yakışır mücadele etti. Yarında bu mücadelenin içerisinde olacağız. Oraya kazanmak için gidiyoruz. Biz kendi işimizi yaptıktan sonra diğer maça bakacağız. Kazanmak yetmiyor. Diğer maçın sonucuda en az bizim maç kadar önemli\" dedi.

\"EKSİKLERİMİZ VAR\"

Eksiklerinin olduğunu da belirten Özdilek, \"Ciddi eksiklerimiz var. Sakatlarımız var. UEFA kadrosunda olmayan arkadaşlarımız var. Sakatlıktan dönecek arkadaşlarımız vardı onların dönüşü uzadı. Dolayısıyla maçı 14 oyuncuyla tolere etmeye çalışacağız. Kolay değil ama bunu yapabilecek oyuncu kalitesi var, iştahı da var\" diye konuştu.

Kafile daha sonra özel uçakla Portekiz\'e hareket etti.

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