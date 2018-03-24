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Spor

Atiker Konyaspor, hazırlık maçında Adanaspor'u 2-0 yendi

Tolga YANIK/KONYA,(DHA) ATİKER Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti

24 Mart 2018 19:03

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

ATİKER Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçında Adanaspor\'u 2-0 mağlup etti.
Atiker Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Adanaspor’u ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil beyazlılar, Kayacık Tesislerinde oynanan maça Patrik, Selim Ay, Ali Turan, Vedat Bora, Eren Albayrak, Jonsson, Volkan Fındıklı, Fofona, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner ve Jahovic ilk 11\'iyle başladı. Yeşil beyazlı ekip, Adanaspor\'u Adis Jahovic ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Yatabare\'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Yarını izinli geçirecek olan yeşil beyazlılar, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla yeniden başlayacak.

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