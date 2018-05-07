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Spor

Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

07 Mayıs 2018 22:49

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 33\'üncü haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenman yoğuş yağış altında yapıldı. Rejenerasyon çalışması ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Antrenman turnuva maçları ile sona erdi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

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