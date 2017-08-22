Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçının ardından

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat, taraftara tepki göstererek, \'\'Hafta içi odamda puro içerken bir görüntüm vardı, bu yayınlandı sosyal medyada. Arkadaş, puro da içerim, sigara da içerim, içki de içerim. Hani diyorlar ya; \'ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne?\' Yüz kızartıcı suç mu işliyorum, ne yapıyorum? Bu benim özel hayatım. Sen kalkıp, antrenörün yaptığı şeyi eleştirmeye, burdan vurmaya kalkıyorsan, bu terbiyesizlikten başka bir şey değil\'\' dedi.

Atiker Konyaspor\'un 3-0 kazandığı maçın ardından basın toplantısında açıklama yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçta Konyaspor\'un iyi oynadığı ve hak ettiği galibiyeti aldığını söyledi.

Maç sırasında Gençlerbirliği taraftarının kendisine yönelik tezahüratlarına tepki gösteren Ümit Özat, şunları söyledi:

\'\'Son 10 yılın en iyi derecelerini elde etmiş takıma, daha ligin ikinci haftasında, o takımın hocasına, oyuncularına, başkanına alay eder şekilde tezahüratlar yapmak, bunlar taraftarlığa sığmaz. Taraftarlık bu değil. Bu takımı, geçmişteki Ankaragücü\'ne çevirmeye çalışıyorlar, hakim olmaya çalışıyorlar, ama taraftar, kulüplerin evladı gibidir. İnsan evladına küsmes. Hafta içi odamda puro içerken bir görüntüm vardı, bu yayınlandı sosyal medyada. Arkadaş, puro da içerim, sigara da içerim, içki de içerim. Hani diyorlar ya, ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne? Yüz kızartıcı suç mu işliyorum, ne yapıyorum? Bu benim özel hayatım. Sen kalkıp, antrenörün yaptığı şeyi eleştirmeye, burdan vurmaya kalkıyorsan, bu terbiyesizlikten başka bir şey değil.\'\'

TAKIMIN BÜTÜNÜYLE ÇOK İYİ OYNADIK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, Gençlerbirliği\'nin lige iyi hazırlanan bir takım olduğunu ve bu nedenlede teknik direktör Ümit Özat\'ı, kutladığını belirterek, \'\'Müsabakanın zor geçeceği endişelerimiz yüksekti. Lige iyi hazırlanmış bir takımdı. Biraz daha temkinli başladığımız maçı, seyircisiz oynamamıza rağmen onların ruhunu yakından hissederek etkili bir oyun oynadık. Takımın bütünüyle çok mükemmel oynadık. Takım içinde sivrilen oyuncular olmasıda mutlu etti\'\' diye konuştu.