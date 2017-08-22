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Spor

Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 3-0

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) STAT: Konya Büyükşehir  HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)-, Skubic (xxx), Ali Turan (xx), Moke (xx), Ferhat (xx), Ali Çamdalı (x), Mehdi Bourabia (xx), Ömer

22 Ağustos 2017 02:43

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)
STAT: Konya Büyükşehir 
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)-, Skubic (xxx), Ali Turan (xx), Moke (xx), Ferhat (xx), Ali Çamdalı (x), Mehdi Bourabia (xx), Ömer Ali Şahiner (x)(Dk. 77 Ezekıel xx), Musa Araz (xxx)(Dk. 77 Jonsson xx), Milosevic (xx), Fofana (xx)(Dk.86 Vedat x)
GENÇLERBERLİĞİ : Holp (x)-, Zeki (x)(Dk.46 Skuletic xx) , Palitsevich(xx), Luccas Claro (xx), Halil İbrahim Pehlivan (xx), Ahmet İlhan (x), Abdul Kahalili(x), Issah (xx), Milinkovic (xx)(Dk. 46 Murat xx ), Serdar Özkan (x)(Dk.46 Elvis Manu xx), Rantie (xx)
GOLLER: Dk. 24- 53 Musa Araz, Dk. 43 Skubic (Atiker Konyaspor) 
SARI KARTLAR: Milosevic (Atiker Konyaspor), Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği) 

SPOR Toto Süper Lig\'de mücadele eden Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile Samsun\'da oynadığı Süper Kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezası sonrası kendi sahasındaki ilk maçını seyircisiz olarak oynadı. Atiker Konyaspor, sezonun ilk iç saha maçında Gençlerbirliği\'ni 3-0 mağlup etti. 
6\'ncı dakikada Fofana\'nın ceza sahasındaki ara pasında topla buluşan Musa Araz\'un şutunda top auta çıktı.
24\'üncü dakikada Milosevic\'in pasında topu önünde bulan Musa Araz\'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.1-0.
43\'üncü dakikada Ferhat Öztorun\'un sol kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Skubic\'in kafa vuruşunda top ağları havalandırdı. 2-0.
53\'üncü dakika Milosevic\'in pasında ceza sahasında topla buluşan Musa Araz\'ın şutunda top ağalarla buluştu. 3-0.
Atiker Konyasporlu futbolcular, yedek kulübesine kadar giderek geçen haftaki Trabzonspor mazında sakatlanan ve ilk yarı sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin edilenTraore\'nin formasını alıp, canlı yayın kamerasına gösterek, gol sevinci yaşadılar. 
69\'uncu dakikada Ahmet İlhan\'ın ceza sahasının sağ çizgisinden ortasında Murat\'ın sert şutunu, savunma kornere çeldi.
Karşılaşma Atiker Konyaspor\'un 3-0 üstünlüğü sona erdi.

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