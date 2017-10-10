T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor

10 Ekim 2017 16:02

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Atiker Konyaspor, Süper Lig\'in 8\'inci hafta maçında 14 Ekim Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Galatasaray’ı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör Mustafa Reşit Akçay gözetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Serkan Kırıntılı, Wilfred Moke, Lebogang Manyama ve Nejc Skubic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisiyle devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleri 
-Pas çalışması ve çift kale maç oynaması 
HABER-KAMERA: KONYA, (DHA)
FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYA DHA ATİKER KonyasporGalatasarayAtiker KonyasporSüper LigEkim CumartesiKonya Büyükşehir Belediyesi Stadı GalatasarayıYeşilbeyazlıMustafa Reşit AkçayAntrenmanaSerkan Kırıntılı Wilfred Moke Lebogang ManyamaNejc

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24