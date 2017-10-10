Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Atiker Konyaspor, Süper Lig\'in 8\'inci hafta maçında 14 Ekim Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Galatasaray’ı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör Mustafa Reşit Akçay gözetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Serkan Kırıntılı, Wilfred Moke, Lebogang Manyama ve Nejc Skubic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisiyle devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleri

-Pas çalışması ve çift kale maç oynaması

HABER-KAMERA: KONYA, (DHA)

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