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Spor

Atiker Konyaspor, Eto'o ile 2.5 yıllığına anlaştı

KONYA,(DHA)-ATİKER Konyaspor,  Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2

30 Ocak 2018 20:55

KONYA,(DHA)-ATİKER Konyaspor,  Antalyaspor\'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto\'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaştı.
Ara trasfer döneminde Kardemir Karabükspor\'dan Yatabare, Beşiktaş\'tan Orkan Çınar ve Göztepespor\'dan Adis Jahovic\'i renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor\'un yıldız oyuncusu Samuel Eto\'o\'yu anlaşttı. 1 yıllığı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan Eto\'o\'nun bugün akşam saatlerinde özel uçakla Konya\'ya geleceği ve yarın yapılacak antrenmana katılacağı örğenildi.  

(FOTOĞRAFLI

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