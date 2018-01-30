Atiker Konyaspor, Eto'o ile 2.5 yıllığına anlaştı

KONYA,(DHA)-ATİKER Konyaspor, Antalyaspor\'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto\'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaştı.

Ara trasfer döneminde Kardemir Karabükspor\'dan Yatabare, Beşiktaş\'tan Orkan Çınar ve Göztepespor\'dan Adis Jahovic\'i renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor\'un yıldız oyuncusu Samuel Eto\'o\'yu anlaşttı. 1 yıllığı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan Eto\'o\'nun bugün akşam saatlerinde özel uçakla Konya\'ya geleceği ve yarın yapılacak antrenmana katılacağı örğenildi.

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