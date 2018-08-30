T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor, Eskişehirspor'dan olan alacaklarını erteledi

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor, zor günler geçiren Eskişehirspor'dan olan alacaklarını erteledi

30 Ağustos 2018 18:16

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, zor günler geçiren Eskişehirspor\'dan olan alacaklarını erteledi.
Atiker Konyaspor yönetim kurulu başkan Hilmi Kulluk’un önerisiyle \'kardeş kulüp\' olarak belirledikleri Eskişehirspor için toplandı. Kısa süren toplantı sonrasında zor günler geçiren Eskişehirspor’a destek olma kararı alındı. Yeşil-beyazlı kulüp bu bağlamda Eskişehirspor’un transfer yapabilmesi ve lisanslarını çıkarabilmesi için kırmızı-siyahlı kulüpten olan alacaklarının ertelenmesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.
Başkan Hilmi Kulluk “Geçmişi büyük başarılarla dolu güzide kulübümüz Eskişehirspor\'la ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Mevcut sorunun ortadan kalkabilmesi için ilk planda gerekli yazıları federasyonumuza gönderdik. Her zaman Eskişehirspor\'un yanındayız. Bilindiği üzere oyuncularımız Erdon Daci ve Emre Can Atila’yı da sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladık. İnşallah bu problemler ortadan kalkacak ve yine camia eski günlerine dönecektir” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYADHA Atiker KonyasporEskişehirsporAtiker KonyasporHilmi KullukunEskişehirsporaYeşilbeyazlıEskişehirsporunBaşkan Hilmi KullukMevcutHerBilindiğiErdon DaciEmre Can AtilayıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24