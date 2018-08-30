Atiker Konyaspor, Eskişehirspor'dan olan alacaklarını erteledi

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, zor günler geçiren Eskişehirspor\'dan olan alacaklarını erteledi.

Atiker Konyaspor yönetim kurulu başkan Hilmi Kulluk’un önerisiyle \'kardeş kulüp\' olarak belirledikleri Eskişehirspor için toplandı. Kısa süren toplantı sonrasında zor günler geçiren Eskişehirspor’a destek olma kararı alındı. Yeşil-beyazlı kulüp bu bağlamda Eskişehirspor’un transfer yapabilmesi ve lisanslarını çıkarabilmesi için kırmızı-siyahlı kulüpten olan alacaklarının ertelenmesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Başkan Hilmi Kulluk “Geçmişi büyük başarılarla dolu güzide kulübümüz Eskişehirspor\'la ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Mevcut sorunun ortadan kalkabilmesi için ilk planda gerekli yazıları federasyonumuza gönderdik. Her zaman Eskişehirspor\'un yanındayız. Bilindiği üzere oyuncularımız Erdon Daci ve Emre Can Atila’yı da sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladık. İnşallah bu problemler ortadan kalkacak ve yine camia eski günlerine dönecektir” dedi.

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