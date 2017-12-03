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Spor

Atiker Konyaspor-Bursaspor: 0-3

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) STAT: Konya Büyükşehir Belediye  HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (x)- Skubic (x), Filipovic (x), Ali Turan (x) (Dk

03 Aralık 2017 18:58

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)
STAT: Konya Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (x)- Skubic (x), Filipovic (x), Ali Turan (x) (Dk. 46 Moke xx), Ferhat (x), Ali Çamdalı (x), Mehdi (xx), Ömer Ali Şahiner (x) (Dk. 69 Evouna x), Milosevic (xx), Fofana (x), Eze (x) (Dk. 46  Hadzıahmetovic x)
BURSASPOR: Muhammed Şengezer (xx)- Ertuğrul (xx), Ricart Faty (xx), Tarocuo (xx), Barış (xx), Batalla (xxx), Emmanuel Badu (x), Cristobal Jorquera (xx) (Dk. 87 Merter ), Aziz (xxx), Stancu (xxx) (Dk. 80 Delarga x) Ekoko(xxx) (Dk. 60  Kubilay x)
GOLLER: Dk. 7 Stancu, Dk. 32 Ekoko, Dk. 45 Aziz (Bursaspor) 
SARI KARTLAR: Eze, Mehdi (Atiker Konyaspor), Cristobal Jorquera (Bursaspor) 
Süper Lig\'de mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında Bursaspor\'a 3-0 mağlup oldu. 
7\'nci dakikada  orta sahada Batalla\'nın pasında topu sürükleyerek ceza sahasına kadar sokulan Stancu\'nun şutunde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 
32\'nci dakikada orta sahada Ricart Faty\'ın pasında topu önünde bulan Ekoko, rakibini çalımlayarak ceza sahasının sol çaprazına kadar sokuldu. Ekoko\'un şutunda top, yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Serkan Kırıntılı\'yı aşıp filelerle buluştu: 0-2.  
41\'inci dakikada sol kanattan Ali Çamdalı\'nın ortasında arda direkte bekleyen Skubic, topa yükseldi. Skubic\'in kafayla pasında gelişine vuran Eze\'nin şutunda, top  kaleci Muhammed Şengezer\'de kaldı.  
45\'inci dakikada sol çaprazdan topu sürükleyerek ceza sahasına giren Aziz\'in, Cristobal Jorquera ile  verkaçından sonra sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı\'nın sağından ağları havalandırdı: 0-3.  
67\'nci dakikada Ferhat\'ın sağ köşeden, korner atışında Filipovic\'in ön direkten kafa vuruşunda Aziz, kale çizgisi üzerinden kafayla topu kornere çıkardı.  
71\'inci dakikada Fofana\'nın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Muhammed Şengezer de kaldı. 
82\'nci dakikada Skubic\'in sağ kanattan ortasında ceza sahasının ön direğinde topa yükselen Evouna\'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topa Mehdi\'nin kafa vuruşu, üstten auta çıktı. 
Karşılaşma Bursaspor\'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

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