Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, görevinden istifa etti (2)

YÖNETİM KURULU\'NA VEDA KONUŞMASI YAPMIŞ

Ahmet Şan\'ın Atiker Konyaspor başkanlığından istifa etmeden önce kulübün yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı son toplantıda veda konuşması yaptığı ortaya çıktı. Daha önce uzun süre Kombasan Holding\'e ait Kompen Şirketi\'nin Genel Müdürlüğü\'nü yapan Şan, yaşadığı olayın her insanın başına gelebilecek bir hadise olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

\'\'Tabii her insanın başına gelebilecek bir hadise, benim de başıma geldi. Bu konuda yani geçtiğimiz daha doğrusu çalıştığım şirket döneminden bir konu. Konyaspor ile hiçbir ilgisi yok. O döneme rast gelen bir talihsizlik. Fakat benim sizlere inandığım gibi sizlerden de istirhamım, benim bu konuda suçsuzluğuma inanmanız ve bu süreçte yine hep beraber hareket etmemiz. Çünkü Konyaspor\'la başarıyı hep birlikte hareket etmekle yakaladık. İnşallah bu sıkıntılı dönem sona erecektir. Çünkü hem gerek çevrem olsun, gerekse ailemiz olsun. Hiçkimsenin başına öne eğdirecek bir harekette bulunmadık. Tek amacımız hem ülkemizde, hem Konya bize hizmet etmekti, hiçbir hesap peşinde olmadan hiçbir ajandanız olmadan bu hizmeti yaptık.\'\'

Aklanıp döneceğini söyleyen Şan, \'\'İnşallah tekrar aranıza bu süreç tamamladıktan sonra aklamış vaziyette döneceğine inanıyorum\'\' dedi.

Ahmet Şan, kulübün tüzüğü gereği İkinci Başkan Fatih Yılmaz\'ın, kulüp başkanlığını yürüteceğini ifade ederek, \'\'Bu süreçte tüzüğümüz gereği ikinci başkanımız sayın Fatih Yılmaz, Başkanlığı yürütecektir. Hiçbir kargaşaya hiçbir spekülasyona meydan vermeden yine yönetimimiz dimdik ayakta durması lazım. Konya\'da boşluklarda çok dedikodu olabilir, hiçbir şeyden taviz vermeden 2011\'den beri geldiğimiz nokta belli. Bu sürecin Konyasporumuz için devam etmesi gerekir. Her zaman yanınızdayım. Duamızla siz de dualarınızı esirgemeyin, cenabı Allah yardımcımız olsun.\'\'

MHP\'DEN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan da yaptığı yazılı basın açıklamasında Ahmet Şan\'ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, \'\'Aşçıdan, şoföre, öğretmenden, muhasebeciye, pazarcıdan,odacıya bir çok isim, \'ByLock\' kullanıcısı olduğu gerekçesiyle halen tutukludur, yargılanmaktadır. Yaptım, ettim, işbirliğim vardı, bazı örgütçüleri tanırdım ama şimdi pişmanım diyenler \'serbest\' kalmaktadır, tutuksuz yargılanmatadır. \'Ben pişmanım\' diyen herkes serbest mi kalacaktır?\'\' dedi.