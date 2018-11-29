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Spor

Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

29 Kasım 2018 21:47

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda  Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Tatlıcak Tesisleri\'nde yapılan antrenman çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Sakatlıkları bulunan Selim Ay ve Paolo Hurtado Alanyaspor\'a karşı forma giyemeyecek.
Yeşil beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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