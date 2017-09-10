Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Serdar Diyadin (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)-, Skubic (xx), Moke (xx), Filipovic (x), Ferhat (x), Jonsson (x)(Dk. 67 Manyama x), Mehdi Bourabia (x), Ezekiel (x)(Dk.46 Vedat Bora x)(Dk. 73 Friday Eze x), Musa Araz (x), Ömer Ali Şahiner (x), Milosevic (x)

AYTEMİZ ALANYASPOR : Haydar Yılmaz (xx)-, Gassama (xx) , Birol Parlak (xx), Tzavellas (xx), Berkan Emir (xx), Emre Akbaba (xx)(Dk.90 Fofana ?), Taha Yalçıner (xx), Efecan (xx)(Dk.85 Maniatis ?), Mbilla (xx)(Dk. 70 Nsakala x), Fernandes (xx), Vagner Love (xxx)

GOLLER: Dk.44 Vagner Love (pen), Dk. 72 Filipovic (kendi kalesine) (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Ezekiel, Ferhat, Vedat Bora, (Atiker Konyaspor), Taha Yalçıner, Birol Parlak, (Aytemiz Alanyaspor)



SPOR Toto Süper Lig\'de mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor\'a 2-0 yenildi.

5\'inci dakikada Musa Araz\'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanan uzaklaştırmak istediği topla ceza yayı üzerinde buluşan Ömer Ali Şahiner\'in sert şutu defansa çarparak az farkla üstten kornere çıktı.

8\'inci dakikada Gassama\'nın sağ çaprazdan ceza sahasına yerden ortasında haraketlenen Vagner Love\'nin gelişine sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

22\'nci dakikada Birol Parlak\'ın derinlemesine pasında topla buluşan Vagner Love\'\'nin sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle çıkardı.

43\'üncü dadikada sağ çaprazdan topla birlilte ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca\'nın ortasında top Filipovic\'in eline çarptı. Hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi.

44\'üncü dakikada topun başına geçen Vagner Love\'nin sert şutu Serkan Kırıntılı\'nın müdehalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1.

55\'inci dakikada Skubic\'in pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Milosevic\'in sert şutunu kaleci Haydar Yılmaz çıkardı.

56\'ncı dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fernandes\'in sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çıkardı.

61\'inci dakikada Bourabia\'nın orta sahadan gönderdiği uzun pas Tzavellas\'ın kafasından sekip altıpas içerisinde haraketlenen Ömer Ali Şahiner\'in önüne düştü. Şahiner\'in çektiği şut kaleci Haydar Yılmaz\'ın ayaklarına çarpıp kornere çıktı.

72\'nci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fernandes\'in ortasında Musa Araz\'dan seken topu uzaklaştırmak isteyen Filipovic\'in ters vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı\'nın üzerinden filelerle buluştu: 0-2.

90\'ıncı dakikada Skubic\'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali Şahiner\'in yerden çektiği şut kaleci Haydar Yılmaz\'da kaldı.

90+1\'inci dadikada Fernandes\'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love\'nin sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI