Atiker Konyaspor, Adanaspor ile yenişemedi

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, özel maçta karşılaştığı Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Atiker Konyaspor, Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor ile özel maçta karşılaştı. Kayacık Tesisleri\'nde oynanan maça yeşil beyazlılar Ertuğrul, Opanasenko, Ali Turan, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Musa Araz, Vedat Bora, Ömer Ali Şahiner ve Adis Jahovic ilk 11\'i ile çıktı. Her iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya 7 değişiklikle başlayan yeşil beyazlılar girdiği pozisyonları yine değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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