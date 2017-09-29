Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes: 2-1

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Aleksandar Stavrev (xx), Marjan Kirovski (xx), Dejan Kostadinov (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Mehdi Baurabia (xx), Jonsson (xx), Fofana (xx), Musa Araz (xxx)(Dk. 74 Vedat Bora x), Milosevic (xxx)(Dk. 90 Volkan Fındıklı ?), Friday Eze (xxx)(Dk. 80 Evouna ?)
VİTORİA GUİMARAES : Miguel Silva (xx)- Konan (xx), Pedrao (x)(Dk. 46 Moreno x), Jubal (xx), Aurelio (xx), Hurtado (xx), Alhassan Wakaso (x)(Dk. 46 Francisco Ramos x), Guilermo Celis (xx), Raphinha (xx), Heldon (xx), Oscar Estupinan (xx)(Dk. 72 Helder Ferreira x)
GOLLER: Dk. 24 Musa Araz, Dk.48 Milosevic (Atiker Konyaspor) - Dk. 73 Hurtado, (Vitoria Guimaraes)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Friday Eze, Dk. 64 Ali Turan, (Atiker Konyaspor) - Dk. 61 Jubal, Dk. 76 Guilermo Celis (Vitoria Guimaraes)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes\'i 2-1 yendi.
10\'uncu dakikada Musa Araz\'ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Milosevic\'in kesme vuruşu üst direkten döndü. Direkten dönen topla buluşan Friday Eze\'nin çıkardığı topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Fofana\'nın sert şutu savunmadan sekip kornere çıktı.
24\'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner\'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında Friday Eze\'nin kafa ile indirdiği topla altıpasın hemen dışında buluşan Musa Araz\'ın gelişine şutu filelerle buluştu: 1-0.
34\'üncü dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Heldon Ramos\'un sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı. Kaleciden dönen topla altıpasın hemen dışında buluşan Raphinha\'nın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten auta çıktı.
İlk yarı 1-0\'lık Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.
48\'inci dakikada Fofana\'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Skubic son çizgiye kadar inerek ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Milosevic\'in kafa vuruşunda top kaleci Miguel Silva\'nın solundan ağlarla buluştu: 2-0.
73\'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girerek son cizgiye kadar inen Heldon\'un çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hurtado\'nun gelişine sert şutu filelerle buluştu: 2-1.
86\'ncı dakikada Vedat Bora\'nın ara pasında ceza sahası içe sağ çaprazında topla buluşan Evouna\'nın sert şutunu kaleci Miguel Silva kornere çıkardı.
Karşılaşma Atiker Konyaspor\'un 2-1\'lik galibiyeti ile tamamlandı.