T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes: 2-1

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA) STAT: Konya Büyükşehir HAKEMLER: Aleksandar Stavrev (xx),  Marjan Kirovski (xx),  Dejan Kostadinov (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Mehdi

29 Eylül 2017 01:01

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Aleksandar Stavrev (xx),  Marjan Kirovski (xx),  Dejan Kostadinov (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Mehdi Baurabia (xx), Jonsson (xx), Fofana (xx), Musa Araz (xxx)(Dk. 74 Vedat Bora x), Milosevic (xxx)(Dk. 90 Volkan Fındıklı ?), Friday Eze (xxx)(Dk. 80 Evouna ?)
VİTORİA GUİMARAES : Miguel Silva (xx)- Konan (xx), Pedrao (x)(Dk. 46 Moreno x), Jubal (xx), Aurelio (xx), Hurtado (xx), Alhassan Wakaso (x)(Dk. 46 Francisco Ramos x), Guilermo Celis (xx), Raphinha (xx), Heldon (xx), Oscar Estupinan (xx)(Dk. 72 Helder Ferreira x)
GOLLER: Dk. 24 Musa Araz, Dk.48 Milosevic (Atiker Konyaspor) - Dk. 73 Hurtado, (Vitoria Guimaraes)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Friday Eze, Dk. 64 Ali Turan, (Atiker Konyaspor) - Dk. 61 Jubal, Dk. 76 Guilermo Celis (Vitoria Guimaraes) 

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes\'i 2-1 yendi. 

10\'uncu dakikada Musa Araz\'ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Milosevic\'in kesme vuruşu üst direkten döndü. Direkten dönen topla buluşan Friday Eze\'nin çıkardığı topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Fofana\'nın sert şutu savunmadan sekip kornere çıktı. 

24\'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner\'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında Friday Eze\'nin kafa ile indirdiği topla altıpasın hemen dışında buluşan Musa Araz\'ın gelişine şutu filelerle buluştu: 1-0.

34\'üncü dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Heldon Ramos\'un sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı. Kaleciden dönen topla altıpasın hemen dışında buluşan Raphinha\'nın gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten auta çıktı.

İlk yarı 1-0\'lık Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

48\'inci dakikada Fofana\'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Skubic son çizgiye kadar inerek ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Milosevic\'in kafa vuruşunda top kaleci Miguel Silva\'nın solundan ağlarla buluştu: 2-0. 

73\'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girerek son cizgiye kadar inen Heldon\'un çıkardığı topla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hurtado\'nun gelişine sert şutu filelerle buluştu: 2-1. 

86\'ncı dakikada Vedat Bora\'nın ara pasında ceza sahası içe sağ çaprazında topla buluşan Evouna\'nın sert şutunu kaleci Miguel Silva kornere çıkardı. 

Karşılaşma Atiker Konyaspor\'un 2-1\'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Kayhan YILDIZKONYA DHA STAT Konya Büyükşehir HAKEMLER Aleksandar Stavrev xxKirovskiKostadinovKONYASPOR Serkan KırıntılıSkubicAli TuranFilipovic xxAliMehdi Baurabia xx Jonsson xxFofanaMusa ArazVedat Bora

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24