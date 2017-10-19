Atiker Konyaspor - Salzburg maçından notlar 

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki 3\'üncü maçında Avusturya temsilcisi Salzburg\'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı\'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu\'ndan Craig Pawson yönetti. Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Marsilya\'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1\'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaşmıştı.

AVRUPA KUPALARI’NDA 9’UNCU MAÇ

Atiker Konyaspor, Avrupa Kupaları’nda Salzburg karşısında 9’uncu maçına çıktı. Avrupa’da ilk kez geçen sezon mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi\'nde çıktığı toplam 8 maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maçta Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Stadyuma alınan tüm seyirciler detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

TARAFTARLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan yeşil-beyazlı futbolculara taraftarlar, alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ısınma hareketlerini yaparken tribünleri dolduran taraftarlar takımlarını destekledi.

AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI DA MAÇI İZLEDİ

Atiker Konyaspor yönetiminin özel davetlisi olarak Salzburg maçı için Konya’ya davet edilen Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları da karşılaşmayı kendileri için ayrılan bölümden izledi. Milli oyuncular stat girişinde yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Meşaleler yakılarak \'Türkiye sizinle gurur duyuyor\' sloganları eşliğinde karşılanan milli futbolcular, büyük sevinç yaşadı.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Maça 17\'si yabancı olmak üzere 105 basın mensubu akredite yaptırdı.

KONYASPOR’DA 2, SALZBURG’DA 4 SAKAT OYUNCU

Atiker Konyaspor’da sakatlıkları bulunan Traore ve Hadziahmetovic karşılaşmada forma giyemedi. Salzburg’da ise sakat olan Stefan Stangi, Reinhold Yabo, Marin Pongracic ve Hee-Chan Hwang kadroda yer almadı.

SALDIRIYA UĞRAYAN TARAFTAR KONYASPOR TRİBÜNÜNDE

Konya\'da geçen cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray maçından yaklaşık 3 saat önce, Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu maçın oynandığı stadın yakınındaki bir alışveriş merkezi önünde bir grup Konyasporlu taraftarın saldırısına uğramıştı. Cep telefonuyla çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyaya yayınlanınca büyük tepki çekmişti. Saldırıya uğrayan Galatasaray taraftarı Karaoğlu, yeşil-beyazlı ekibin Salzburg karşılaşmasını tribünlerden izledi. Karşılaşmayı kale arkasındaki Konyaspor taraftarının içinde izleyen Karaoğlu, taraftarlarla birlikte tezahüratta bulundu. Nalçacılılar Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Apalı, Karaoğlu\'na sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.