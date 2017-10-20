Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Craig Pawson (xx), Edward Smart (xx), Bakar Jordania (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (x)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Filipovic (xx), Fofana (xx)(Dk. 76 Ezekiel x), Jonsson (x)(Dk. 71 Ali Çamdalı x), Baurabia (xx), Ferhat Öztorun (xx), Milosevic (xx), Friday Eze (xx)(Dk. 62 Musa Araz x)

SALZBURG: Walke (xx)- Miranda (xx), Ulmer (xx), Lainer (xx), Haidara (xx)(Dk. 78 Minamino ?), Caleta-Car (xx), Samassekou (xx), Wolf (xx)(Dk. 71 Schlager x), Berisha (xx), Gulbrandsen (xxx)(Dk. 86 Rzatkowski ?), Dabbur (xxx)

GOLLER: Dk. 5 Gulbrandsen, Dk. 80 Dabbur (Salzburg)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Jonsson (Atiker Konyaspor) - Dk. 56 Lainer (Salzburg)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Salzburg\'a 2-0 yenildi.

5\'inci dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Ulmer\'in, yerden pasında altıpasa yakın bir bölgede topla buluşan Gulbrandsen\'un gelişine şutu filelerle buluştu: 0-1.

13\'üncü dakikada Milosevic\'in pasında altı pas üzerinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner\'in sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

15\'inci dakikada Berisha\'nın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Dabbur\'un şutu az farkla üstten auta çıktı.

23\'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner\'in sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Friday Eze\'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0\'lık Salzburg üstünlüğü ile tamamlandı.

46\'ncı dakikada Ömer Ali Şahiner\'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Alexander Walke\'de kaldı.

60\'ıncı dakikada Samassekou\'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Berisha\'nın yerden vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı\'da kaldı.

68\'inci dakikada Wolf\'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Munas Dabbur\'un şutu şutu kaleci Serkan Kırıntılı\'da kaldı.

80\'inci dakikada Ferhat Öztorun\'un geri pasını kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırmakta geç kalınca araya giren Minamino topa hakim oldu. Minamino\'nun çıkardığı topla buluşan bomboş pozisyondaki Dabbur\'un düzgün vuruşu filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşma Salzburg\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

KONYA\'DA \"YÖNETİM İSTİFA\" SESLERİ

Atiker Konyaspor\'un ikinci gölü yemesinin ardından taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar \'Bizleri aleme rezil ettiniz\' sloganları attı.

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