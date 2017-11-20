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Spor

Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya maçını Sergei Karasev yönetecek

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor'un, Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ile kendi evinde oynayacağı maçın hakemleri açıklandı

20 Kasım 2017 18:05

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor\'un, Fransa\'nın Olympique Marsilya takımı ile kendi evinde oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı\'nda 23 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00\'de başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu\'ndan Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev\'in yardımcılığını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yaparken, Igor Demeshko 4. hakem olarak görev alacak. Müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergei Ivanov olacak.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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