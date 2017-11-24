Atiker Konyaspor - Marsilya maçından notlar

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki 5’inci maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya\'yı konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu\'ndan Sergei Karasev yönetiyor.

AVRUPA ARENASINDA 11\'İNCİ MAÇ

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Marsilya\'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıktı. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, tamamı UEFA Avrupa Ligi\'nde çıktığı toplam 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maçta Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Stadyuma alınan tüm seyirciler detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

TARAFTARLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan yeşil-beyazlı futbolculara taraftarlar, alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ısınma hareketlerini yaparken tribünleri dolduran taraftarlar takımlarını destekledi. Karşılaşmayı yaklaşık 20 bin yeşil-beyazlı taraftar takip ederken, Marsilya\'nın da yaklaşık 20 taraftarı takımını desteklemek için tribünde yerini aldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZİ DE MAÇI İZLEDİ

Ankara’da trafikte çıkan \'yol vermeme\' tartışmasında 4 kişinin saldırısına uğrayan ve belden aşağısı tutmayan gazi jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor’un davetlisi olarak Konya’ya geldi. Gazi Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi\'nde Marsilya ile oynadığı maçı, onur konuğu olarak karşılaşmayı locadan izledi.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Maça 17\'si yabancı olmak üzere 84 basın mensubu akredite yaptırdı.

TAKIMLARDA KADRODA YER ALMAYANLAR

Marsilya\'da kırmızı kart cezalısı Boubacar Kamara ile sakatlığı bulunan Gregory Sertic, Konya\'ya getirilmedi ve kadroda yer almadı. Atiker Konyaspor\'da ise sakatlıkları bulunan Eren Albayrak ve Traore\'nin yanı sıra UEFA\'ya verilen 25 kişilik kadroda yer almayan Manyama, bu karşılaşmada forma giyemedi.