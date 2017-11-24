Atiker Konyaspor - Marsilya: 1-1

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Sergey Karasev (xx), Igor Demeshko (xx), Kris Bellon (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Filipovic (xx), Moke (x), Ferhat (xx), Mehdi Baurabia (xx), Volkan Fındıklı (x)(Dk. 59 Ali Çamdalı x), Milosevic (xx), Musa Araz (xx), Fofana (xx)(Dk. 79 Ezekiel ?) Evouna (x)(Dk. 69 Ömer Ali Şahiner x)

MARSİLYA: Mandanda (xx)- Amavi (xx), Rolando (xx), Rami (xx), Sakai (x), Gustova (xx), Anguissa (xx)(Dk. 84 Sarr ?), Sanson (xx), Ocampos (x)(Dk. 65 Payet x), Thauvin (xx)(Dk. 69 Njie x), Valera Germain (x)

GOLLER: Dk. 81 Skubic (Atiker Konyaspor) - Dk. 90+2 Moke (KK) (Marsilya)

SARI KARTLAR: Skubic, Volkan Fındıklı, Moke (Atiker Konyaspor) - Thauvin (Marsilya)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Amavi (Marsilya)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Marsilya ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

7\'nci dakikada orta sahadan aldığı topla soldan ceza sahasına kadar gelen Fofana\'nın yerden şutu defansa çarparak Mehdi Baurabia\'nın önüne düştü. Ceza yayı üzerindeki Baurabia\'nın sert şutu penaltı noktazsı üzerindeki savunmaya çarparak az farkla yandan kornere çıktı.

20\'nci dakikada Amavi\'nin kısa düşen pasında orta sahada topu önünde bulan ve ceza sahasına haraketlenen Fofana\'nın ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

32\'nci dakikada savunmadan seken topla ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Anguissa\'nın gelişine şutu altıpas içerisindeki Moke çıkardı.

47\'nci dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Fofana\'nın çektiği şut Hiroki Sakai\'ye çarpıp az farkla yandan kornere çıktı.

57\'nci dakikada Baurabia\'nın sağdan ceza sahasına ortasını iyi takip eden Skubic\'in topun gelişine sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

61\'inci dakikada Rolando\'nun soldan ceza sahasına ortasında topla buluşan Thauvin\'in şutu defanstan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Thauvin\'in ikinci şutunu bu kez kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.

72\'nci dakikada direk kaleyi düşünen Payet\'in ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

80\'inci dakikada Amavi\'nin ceza sahası içinde Mehdi Baurabia\'ya müdahalesi sonrası hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. Ardından hakem Amavi\'yi kırmızı kart ile oyun dışı bıraktı.

81\'inci dakikada topun başına geçen Skubic düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

90+2\'nci dakikada ani gelişen Marsilya atağında soldan son çizgiye kadar inen Payet\'in çevirdiği topu kale direği önünde uzaklaştırmak isteyen Moke\'nin ters vuruşu filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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