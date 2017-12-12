Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kardemir Karabükspor karşısında alınan galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kardemir Karabükspor\'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında stresli bir maç oynadıklarını ve alınan galibiyet için oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Özdilek, şöyle konuştu:

\"Yedinci günde üçüncü maçımız. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Olmazsa olmaz maçlar oynuyoruz. Bugün her iki takım açısından da önemli bir müsabakaydı. Final maçı değil, onu söyleyeyim. Final maçı 34\'üncü haftada olur. Ama moral kazanabileceğimiz, önemli bir maç oynadık. Maç öncesi birçok eksiğimiz olduğunu ifade etmek istiyorum ama sonuçta 11 kişiyle çıkıyoruz. Akabinde Ömer Ali\'nin sakatlanması bizi biraz daha o anlamda zorladı. Genç oyuncumuzu sahaya sürmemize neden oldu. Stresi ve gerginliği yüksek olan bir maçtı. Bakıldığı zaman Vedat gibi Kadir gibi Musa gibi çok genç oyuncularla bu maçı oynamaya zorunlu kaldık. Bunda da oldukça başarılı olduk. Belki topa sahip olma oranında biraz daha kendimizi yukarı taşımalıyız. Çünkü bu tür müsabakaları oynamak kolay değil. Koşu kalitemiz her geçen gün artıyor. Bazen ter kokan başarılarda imkanlardan çok yürek gerekiyor.\'\'

Hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını ifade eden Özdilek, \'\'Oyuncularımızı tebrik ediyorum. İyi bir mücadeleyle hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 1-0\'ı erken bulmamız biraz rahatlatır gibi oldu, stresi biraz üzerimizden aldı. 90 dakikalık süreçte 2\'nci golü buluncaya kadar hepimiz saha içerisinde ve kenarda stres yaşadık. Attığımız, ofsayt verilen gol. Ofsaytla alakası yok. İkinci golü bulana kadar bu sıkıntı biraz saha içerisinde hissedildi. Ama ikinci golden sonra tamamen rahatladık. Moral açısından çok büyük bir ivme kazandığımızı düşünüyorum. İki tane zorluk derecesi çok yüksek maç oynayacağız. Biri Göztepe diğeri Fenerbahçe. Ben takımıma inanıyorum. İyi takımız. Eksiklerimiz var. Ümit ediyorum ki hafta sonuna kadar onlar da sağlıklı bir şekilde geri dönecektir. Bu maç önümüzü görme adına, moral kazanma adına önemliydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı, emin adımlarla yolumuza devam ederiz\" dedi.

POPOVIC: \"İLK GOLÜ ATANIN KAZANACAĞI BİR MAÇTI\"

İlk golü atanın kazanacağı bir maç olduğunu belirten Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic ise \"Bu maçın en önemli noktası ilk goldü. İlk golü atan takımın en büyük avantajı sağlayacağı ve maçı da kazanacağı bir mücadeleydi. Biz bunun bilincindeydik. Ama tabii ki Konyaspor ilk golü atan takım oldu. Basit bir gol yediğimizi söyleyebilirim. Konyaspor\'un çok yoğun bir fikstürü olduğunu biliyoruz. Bunun da bilincindeydik. Konyaspor öne geçmenin vermiş olduğu rahatlıkla oyunu daha rahat oynamaya başladı. İkinci yarıda 20 dakikalık bir süreçte çok fazla şans bulduk fakat bu şansları değerlendiremedik. Ardından fısatların değenlendirememiş olmasının verdiği yorgunluk, gerginlik bizim devam etmemizi engelledi. Uzatmalarda rakibimiz ikinci golu buldu ve maçı kazandı\" ifadelerini kullandı.

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Haber: Tolga YANIK - Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)