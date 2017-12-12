Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: 2-0

Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Barış Şimşek (xx), Mehmet Metin (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xxx), Filipovic (xx), Selim Ay (xx), Ömer Ali Şahiner (x) (Dk. 29 Kadir Özdemir x), Moke (xx), Ali Çamdalı (xx), Vedat (xx)(Dk. 66 Evouna x), Mehdi (xxx), Musa Araz (xx) (Dk. 88 Manyama x), Milosevic (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar (x)-, Kerim (x) (Dk.46 Ibanez x) , Barış (xx), Gaman (xx), Papp (xx), Poko (xx), Tanase (xx), Ceyhun (xx), Bliznichenko (x) (Dk. 46 Torje x), Grozav (x) (Dk. 68 Seleznov x), Yatabare (xx)

GOLLER: Dk. 18 (P) Skubic, Dk. 90+1 Milosevic (Atiker Konyaspor),

SARI KARTLAR: Filipovic, Serkan Kırıntılı, Mehdi (Atiker Konyaspor) - Tanase, Grazov, Barış, Papp (Kardemir Karabükspor)

Süper Lig 15\'inci hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup etti.

12’nci dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Ali Çamdalı’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehdi’nin sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

18’inci dakikada Musa Araz’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mehdi, kaleci Çağlar\'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

18’inci dakikada Skubic’in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24’üncü dakikada Bliznichenko’nun kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

52’nci dakikada orta sahada rakibinden kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Mehdi’nin sert şutu kaleci Çağlar\'da kaldı.

58’inci dakikada sol kanattan Poko’nun ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Yatabare’nin şutunu Skubic kale çizgisi üzerinden çıkardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Yatabare’nin şutu bu kez Vedat\'a çarparak oyun alanına döndü.

62’nci dakikada orta sahadan kaptığı topla hızla ilerleyen Vedat\'ın ceza sahası önünden sert şutunda kaleci Çağlar, topu güçlükle çeldi.

79’uncu dakikada Poko’nun sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta, Yatabare’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı\'da kaldı.

90+1\'incı dakikada sağ kanattan Skubic\'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Mehdi\'nin ortasında, topa gelişine vuran Milosevic\'in şutu ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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