Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Karşılaşmaya 11 yabancı oyuncu ile çıkmasını ise, \'\'Ben olaya şöyle bakıyorum. Türk oyuncu, yabancı oyuncu değil, ilk 11\'i çıkardığınızda o an için en iyi 11\'inizi çıkartıyorsunuz. O yüzden olayı yerli yabancı diye değerlendirmiyorum\" sözleriyle değerlendirdi.

\'KAZANMAYA AÇ BİR TAKIM VAR\'

Kazanmaya aç bir şekilde maça çıkan bir takıma sahip olduğunu dile getiren Tudor, \'\'Bu tip karakterli oyuncuların sahip olduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum. Maç maç devamlı tabiri caizse kazanmaya aç bir şekilde maça çıkan bir takım var. Özellikle milli takım dönüşleri hiçbir zaman kolay olmaz. Hep milli takım dönüşü Galatasaray\'da kayıplar bekleniyordu. Ama oyuncularım bunlara izin vermediler. O yüzden çok çok mutluyum. Şimdi en iyi şekilde dinlenip, enerjimizi toplanıp en iyi şekilde Pazar günkü derbiye hazırlanmak istiyoruz\" dedi.

\'DERBİLER ÖZEL MAÇLARDIR\'

Nasıl bir derbi beklediği ve Fenerbahçe ile aralarında puan farkının açılmış olması takımı nasıl etkileyeceği sorulan Tudor, şunları söyledi:

\"Her zaman söylediğim bir şey var. Biz maç maç bakıyoruz. Şuanda da ortada bir şey yok. Sadece 8 maç geçti ve oyuncularım bunun bilincinde. Derbiler her zaman özel maçlardır onun motivasyon zaten en üst seviyede olur. Diğer taraftan bakıldığı zaman Fenerbahçe ile puan farkı var. Bu puan farkı bir şeyler anlatabilir. Ama derbiler çok özel maçlardır.\"

\'YERLİ YABANCI DİYE DEĞERLENDİRMİYORUM\'

Soru üzerine 11 yabancı oyuncu ile maça çıkmasına da cevap veren Tudor, \"Ben olaya şöyle bakıyorum. Türk oyuncu, yabancı oyuncu değil ilk 11\'i çıkardığınızda o an için en iyi 11\'nizi çıkartıyorsunuz. O yüzden yerli yabancı diye değerlendirmiyorum olayı\" dedi.

\'ÜZÜLDÜK\'

2-0 mağlup ayrıldıkları Galatasaray karşılaşması sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, üç maç sonra gelen bir mağlubiyet olmasına rağmen üzüldüklerini söyledi.

Maçın başından sonuna genel anlamda maçın temposunu belirleyen taraf olduklarını vurgulayan Akçay, şöyle dedi:

\"Galatasaray\'ın analitikçi, problem çözen bazı oyuncuları maçın sonucunu tayin etti. Taktik açıdan biraz daha gelişmemiz gerektiğiyle yüzleştik. Bu müsabakalarda puan olarak kaybetmiş olabilirsiniz ama çıkarılabilecek olan bazı durumlar size avantaj olarak dönebilir. Biz böyle görüyoruz. Önümüzde kendimizi geliştirebileceğimiz zamanı bularak geliştirebilirsek bu kaybı telafi etme şansımız olacaktır.\"

\"PUAN DURUMU TEDİRGİN ETMİYOR\"

Atiker Konyaspor\'un ligde 15\'inci sırada bulunması ve 7 puanda olmasının kendisinin tedirgin edip etmediği sorulan Akçay, \"Tedirgin etmiyor. Ancak bunun için birtakım gayretler yapmanız gerekiyor. Şunun altına sığınmamak gerek. Bazı sorunlar yaşayarak sayı ya da fikstür diyerek bu durumları çok basite indirgememek gerekiyor. Çalışılması gerekiyor. Geliştirilmesi gereken işler var\" yanıtını verdi.

ÇAMDALI SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

Yeşil-beyazlı oyuncu Ali Çamdalı\'nın yönetim tarafından affedilmesine rağmen neden kadroda yer almadığı da sorulan Akçay, cevap vermek istemediğini söyledi.

