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Spor

Atiker Konyaspor - Galatasaray: 0-2

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA) STAT: Konya Büyükşehir HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx),  Baki Tuncay Akkın (xx),  Serkan Ok (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Jonsson (xx)(Dk

15 Ekim 2017 00:26

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx),  Baki Tuncay Akkın (xx),  Serkan Ok (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Jonsson (xx)(Dk. 77 Manyama x), Ali Turan (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Mehdi Baurabia (xx), Filipovic (xx), Fofana (xx)(Dk. 72 Ezekiel x), Musa Araz (xx), Milosevic (xx), Friday Eze (xx)(Dk. 66 Evouna x)
GALATASARAY : Muslera (xx)- Latovlevici (xx)(Dk. 78 Serdar Aziz ?), Denayer (xx), Raque (xx), Mariano Filho (xx), Fernando (xx), Ndiaye (xx), Rodrigues (x)(Dk. 32 Selçuk İnan xx), Belhanda (xx), Feghouli (xx), Gomis (xxx)(Dk. 81 Eren Derdiyok ?)
GOLLER: Dk.54-77 Gomis, (Galatasaray)
SARI KARTLAR:Dk. 60 Jonsson, Dk. 76 Ali Turan (Atiker Konyaspor) - Dk. 24 Ndiaye, (Galatasaray) 

Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Galatasaray\'a 2-0 mağlup oldu. 
Karşılaşmanın ilk 20 dakikası orta saha mücadelesi ve karşılıklı ataklarla geçti. Genellikle Galatasaray\'ın topa hakim olduğu ilk 20 dakikada her iki kalede de tehlikeli bir pozisyon oluşmadı. 
23\'üncü dakikada Musa Araz\'ın sağdan ceza sahasına ortasında topa yükselen Filipovic\'in kafa vuruşuna kaleci Muslera engel oldu. Muslera\'nın yumruklayarak uzaklaştırdığı topa Fofana\'nın gelişine şutu farklı şekilde üstten auta çıktı. 
35\'inci dakikada Gomis ile verkaç yaparak ceza yayı önünde topla buluşan Feghouli\'nin sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çıkardı. 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti. 
54\'üncü dakikada Selçuk İnan\'dan aldığı uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Gomis\'in sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı\'dan döndü. Kaleciden dönen topla penaltı noktası üzerinde buluşan Belhando\'nun şutu bu kez defanstan sekerek altıpasın solundaki Gomis\'in önüne düştü. Müsait pozisyondaki Gomis\'in bekletmeden vuruşu filelerle buluştu: 0-1. 
65\'inci dakikada Roque\'nin sağ çaprazdan ortaladığı top savunmadan sekip ceza sahası içindeki Feghouli\'nin önünde kaldı. Feghouli çıkardığı topla ceza sahası dışında buluşan Mariano\'nun yerden şutu kaleci Serkan Kırıntılı\'da kaldı. 
76\'ıncı dakikada atılan uzun topu göğsüyle kontrol eden Gomis rakibi Filipovic\'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Kendisini takip eden Ali Turan ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadele sonrası Gomis\'in yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
77\'inci dakikada topun başına geçen Gomis meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
90\'ıncı dakikada Feghouli\'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Derdiyok\'un kaleciden de sıyrılıp dar açıdan şutunu Ömer Ali Şahiner son anda ayak koyup kornere çıkardı. 
Karşılaşma Galatasaray\'ın 2-0 üstünlüğü ile bitti. 

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