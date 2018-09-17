Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, \'\'Bundan önceki karşılaşmalarda yanımızda olmayan şans, bu akşam yanımızdaydı ve önemli bir galibiyet aldık\" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0\'lık galibiyetleriyle sona eren Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından maçı değerlendirdi. Zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ifade eden Cocu, şöyle konuştu: \"Konyaspor güçlü bir takım. Dolu bir statta oynuyorlar. Bizim de içinde bulunduğumuz durum belliydi. Galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Üzerimizde çok büyük baskıyla sahaya çıktık. Daha önce takım halinde fikir birliğine varmıştık aslında. Sahaya çıkacağız, takımımız için her şeyi vereceğiz diyerek sahaya çıktık. Diğer maçlara kıyasla çok daha fazla ofansif oynamadık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu akşam şöyle bir seçim yaptık, doğru anda baskı yapacağız ve kompakt olacağız. Bunu da sahada başardığımızı gördük. Harika bir gol attık ve kalitemizi gösterdik. İki yeni oyuncumuz vardı sahada, onların da hem takıma, hem de arkadaşlarına adapte olabildiğini gördük. Kaptanımız liderliğinde bu galibiyeti aldık. Biraz da dürüst olmak gerekirse bazen şanslı olduğunuz anlar vardır. Bundan önceki karşılaşmalarda yanımızda olmayan şans, bu akşam yanımızdaydı ve önemli bir galibiyet aldık.\'\'

Cocu, önümüzdeki hafta oynayacak Beşiktaş maçının sorulması üzerine perşembe günü oynayacakları Dinamo Zagreb maçını düşündüklerini söyledi.

Lige takımda iyi bir denge kurarak başladıklarını belirten Cocu, satılan iki oyuncunun takımın kalbini etkilediğini gördüğünü belirtti. Bugün oynanan maçta ise dengeyi sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Cocu, \'\'Ne çok ofansif, ne çok defansif değerlendirebileceğimiz bir oyunu sahaya yansıttık. Yeni oyuncularımız var. Yeni oyuncularımızın farklı özellikleri var. Bu akşam bir dengeyi yakaladığımızı gösterdiğimize inanıyorum\" dedi.

ÇALIMBAY: \"MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK\"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise oynadıkları oyunla mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti. Çalımbay, şunları söyledi: \"Fenerbahçe’nin bugün çok değişik bir kadroyla maça çıkacağını biliyorduk. Bizim bu maçı kazanmamız veya kaybetmememiz gerekiyordu. Oyuna baktığımızda mağlubiyeti hak edecek oyun oynasaydık bunu kabul ederdim; ama oynadığımız oyunun karşılığının bu olmaması gerekiyordu. Tabii ki oyunda bizim de hatamız var. Özellikle yediğimiz gol. Ondan öncesi ve sonrası girdiğimiz pozisyonlarda son paslarda başarılı olamadık. Berabere bitecek diye üzülürken maalesef mağlubiyetle bitti. Futbolun içinde olan şeyler. Bizim 4 tane kritik maçımız vardı. Bir tanesi Fenerbahçe, arkasından Kayseri ve Beşiktaş maçı. Biz de yeni takım sayılırız. Eksik arkadaşlarımız var. Hazır olmayan arkadaşlarımıza ikinci yarı yer verebildik. Biraz zaman gerekiyor. İnşallah kalan kritik 3 maçı çok iyi bir şekilde bitirirsek, ondan sonra daha iyi konuma geleceğiz. Ama bugünkü maç için gerçekten üzüldük. Mağlubiyeti hak edecek oyun sergilemedik. Artık bundan sonra zorlu periyoda giriyoruz.\"

Takımda orta sahada problem olduğunu ifade eden Çalımbay, \"İçerde de dışarıda da galibiyet için oynayan birisiyim. Bugün bizim hücumda problemlerimiz vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Esas bizim orta sahada problemimiz vardı. Orada bayağı bir açık verdik ve gol yedik. Biz istekli futboldan vazgeçmedik ama açık pozisyonları da değerlendiremedik\" dedi.

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