Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı.

Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor 35\'inci kez karşı karşıya geldi. Süper Lig\'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı 34 maçta rakibini sadece 4 maçta yenebildi. Fenerbahçe ise rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında oynanan 2 maçta berabere sonuçlandı. Fenerbahçe\'nin toplam 95 golüne, Konyaspor 39 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya\'da oynanan maç 1-1 tamamlanmış, ligin ikinci yarısında ise Fenerbahçe rakibini İstanbul\'da 3-2 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Süper Lig\'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında deplasmanda Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor\'a 1-0, sahasında Kayserispor\'a ise 3-2 kaybeden sarı lacivertliler, Konya\'da kötü gidişi durdurmaya çalışacak. Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13\'üncü sırada tamamladı. Şu ana kadar oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Atiker Konyaspor ise topladığı 8 puanla ilk dört haftayı 5\'inci sırada tamamladı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen yeşil beyazlılar böylelikle son 6 sezonun en iyi lig başlangıcını yapmış oldu.

FENERBAHÇE\'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor\'a konuk olan Fenerbahçe\'de teknik direktör Phillip Cocu, son oynanan Kayserispor maçının 11\'ine göre takımda 5 değişiklik yaptı. Kayserispor maçında ilk 11\'de yer alan oyuncular Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas, Reyes, Mehmet Ekici ve Valbuena, Atiker Konyaspor\'a karşı forma giymezken, bu oyuncuların yerine İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Jailson, Benzia ve Aatif ilk 11\'de sahaya çıktı. Böylece sarı lacivertli ekiple yeni transferlerden Jailson ve Benzia ilk kez resmi bir maçta sarı lacivertli formayı giymiş oldu.

ATİKER KONYASPOR\'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe\'yi konuk eden Atiker Konyaspor\'da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan ve 1-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11\'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11\'de sahaya çıkan Fofana ve Vedat Bora Fenerbahçe\'ye karşı forma giymezken, bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner ve Jahovic ilk 11\'de sahaya çıktı.

HASAN ALİ VE FILIPOVIC SAKAT

Fenerbahçe\'de sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım adalesindeki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Atiker Konyaspor\'da ise uzun süredir sakatlığı bulunan Petar Filipovic bu maçın kadrosuna alınmadı.

ATİKER KONYASPOR\'DAN ANLAMLI DESTEK

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçından elde edelecek geliri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’na (SOBE) bağışlanacağını açıkladı.

TRİBÜNLER DOLDU

Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maça taraftarlarda yoğun ilgi gösterdi. Sarı lacivertli ve yeşil beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular ise taraftarları tarafından tek tek tribünlere çağrılarak alkışlandı.