Atiker Konyaspor - Bursaspor maçının ardından

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, istediklerini sahaya yansıtamadıkları için sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise maça kötü başladıklarını ve erken bir gol yediklerini ifade etti.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Bursaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Müsabakadan üç puanla ayrılmak istediklerini ancak pozisyonları değerlendiremedikleri için sahadan bir puanla ayrıldıklarını belirten Çalımbay, \"Her şeyden önce sezon başı olduğu için bütün takımların hazır olduğuna inanmıyorum. Bütün takımların eksikleri var. Halen transferler devam ediyor. Bizim de eksikliklerimiz var. Bunu gidermemiz lazım. Bunun için de biraz zaman lazım. Bu 15 günlük milli takım arası hem sakat arkadaşların gelmesi hem de yeni gelen arkadaşların uyum sürecini atlatması açısından çok önemli. Bu arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Ondan önce Malatya maçını çok iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Bugün maça çok iyi başladık. İstediğimiz şekilde golü de bulduk. Ondan sonra maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Son paslarda dikkatli olmayınca beraberliğe razı olduk. Maçın geneline baktığımızda üstünlüğümüz vardı. Pozisyonlarımız vardı. Özellikle maçın ikinci yarısının son anları ve ilk yarının başlarındaki pozisyonları değerlendiremedik. Üç maç oynadık, üç maçta da gol attık, goller yedik. Yediğimiz gollerin hepsi de ölü toplardandı. Bunların hepsini şu arada çok iyi bir şekilde değerlendirip telafi edeceğiz. Tabii ki bugün buradan üç puanla ayrılmak isterdik ama maalesef istediklerimizi yapamayınca bir puana razı olduk. Çok güzel bir lig maçı oldu\" dedi.

AYBABA: \"OYUNCULARIN SEVGİ EKSİKLİĞİ VAR\"

Oyuncularda sevgi eksikliği olduğunu belirten Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise şöyle konuştu: \"Oyuna çok kötü başladık. Çok erken bir gol yedik. Oyundaki dengesizliğimiz hemen hemen 20 dakika kadar sürdü. Sonrasında iyi oynamaya başladık. Pozisyon buldukça oyuncuların kendilerine olan güveni geldi. Sonrasında iyi bir oyun oldu. Biz de çok pozisyona girdik, rakip de çok pozisyona girdi. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir sürü sorunumuz, eksiklerimiz var. En büyük eksikliklerimizden biri bu oyuncuların yaşadığı tramvalar. Sevgi eksiklikleri var. Ama buna rağmen her şeylerini sahaya yansıtıyorlar. Uzun yıllardır teknik direktörlük yapıyorum. Gerçekten de hayatımın bir bölümünde bu takımın bir sayfası olacak, onlara teşekkür ediyorum. Oyuncularım her şeylerini sahaya yansıtıyorlar. Bırakmadan devam etmemiz lazım. Oynadığımız oyunun üzerine üç haftadır bir galibiyet koyamadık. Zor bir fikstürümüz var. Böyle devam edersek yükselişine ara vermiş olan Bursaspor\'u eski günlerine döndürmek için elimizden geleni yapacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rıza Çalımbay\'ın açıklamaları

- Samet Aybaba\'nın açıklamaları