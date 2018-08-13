Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eksiklerini gördüklerini ve bunları gidermeye çalışacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise hakem Suat Arslanboğa’nın performansını eleştirdi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-2 galip ayrıldıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bu maçın çok önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, \'\'Bugün bizim için çok önemliydi. Kazanmamız gerekiyordu. Maça iyi başladık. İstediğimiz pozisyonları yakaladık. Sonra hiç beklemediğimiz ve özellikle hafta içi çok çalıştığımız ölü toplardan goller yedik. Ama yine de kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Bazı şeyler gösterdi ki, ölü toplara iyi çalışmamız gerek. Eksiklerimiz var, yeni transferlerimiz var, kullanamadığımız arkadaşlarımız var. Mehdi\'nin yerine almamız gereken oyuncu var. Milli takım arasına kadar iyi gidersek ve eksikliklerimizi tamamlarsak, bundan daha iyi olacağımıza inanıyorum.\"

ALTIPARMAK: \"HAKEM FORMSUZDU\'\'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-0\'dan beraberliği yakalayıp, maçtan galip ayrılmak için mücadele ettiklerini belirterek, \"Deplasmanda 2-0\'dan 2-2 beraberlik yakalayıp mağlup olmak bizim için üzücü bir durum. Belki beraberliğe bile üzülecektik. Oyuncularımız istekli ve arzuluydu. Sonunda 3-2 mağlup olduk. Futbolda bir takım kazanır, bir takım kaybeder. Bunlar maçta olan şeyler. Kazanmak için geldik. Oyun olarak bunu gösterdik. 2-2\'yi koruyalım demedik, 3-2 öne geçmek için oynadık\" dedi.

Hakem Suat Arslanboğa\'nın performansını eleştiren Altıparmak, \"Bugün gerçekten çok iyi iki takım vardı. İki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Ama çok formsuz bir hakem vardı. İki takım için de verdiği ve vermediği kararlarıyla çok formsuzdu. Bizim veya rakibimizin emeğimizin çalınmasını istemiyorum. Bıraksınlar her şey sahadaki mücadele ile bitsin. Bizler formsuz olduğumuzda eleştiriliyorsak, onlar da biraz kendilerine baksınlar.\" diye konuştu.

7 oyuncusunun ilk kez Süper Lig\'de oynadığını ifade eden Altıparmak, \"Aramıza kattığımız oyuncular lisansları nedeniyle aramızda olamadı. Bu eksikler giderilecek. Erzurumspor iyi bir takım olacak ve lige renk veren bir takım olacağız\" ifadelerini kullandı.

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- Rıza Çalımbay\'ın açıklamaları

- Mehmet Altıparmak\'ın açıklamaları