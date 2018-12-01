Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Tolga YANIK / KONYA (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx) - Skubic (xx), Diagne (xx), Uğur Demirok (xx), Ferhat Öztorun (xx), Jonsson (xxx), Jevtovic (xx) (Dk. 56 Volkan Fındıklı x), Ömer Ali Şahiner (xx)(Dk. 72 Fofana x), Traore (xxx), Milosevic (xx) (Dk. 83 Yatabare x), Jahovic (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Baiano (xx), Merih Demiral (x), Tzavellas (xx), Nsakala (xx), Sackey (x) (Dk. 66 Welinton x), Efecan Karaca (xx) (Dk. 46 Junior Fernandes xx), Maniatis (xx) (Dk. 83 Villafanez x), Ceyhun Gülselam (xx), Djalma Campos (xx), Cisse (xx)

GOLLER: Dk. 52 Jahovic, Dk. 67 Jonsson (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Diagne, Jahovic, Skubic (Atiker Konyaspor) - Ceyhun Gülselam, Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup etti.

1\'inci dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında, Jahovic\'in indirdiği topla ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic\'in sert şutunda meşin yuvarlak defansa çarpıp az farkla kornere çıktı.

5\'inci dakikada sağ kanattan Traore\'nin kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

16\'ncı dakikada Nsakala\'nın sol kanattan çektiği şutu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.

30\'uncu dakikada Efecan\'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Maniatis\'in bekletmeden vuruşunda top az farkla yanda auta çıktı.

32\'nci dakikada Ömer Ali Şahiner\'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Jahovic\'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

48\'inci dakikada Jevtovic, ceza sahası içerisinde Sackey\'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Halil Umut Meler, pozisyonu \'VAR\' sisteminde inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

52\'nci dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

55\'inci dakikada Skubic\'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic\'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

61\'inci dakikada Jahovic\'i düşüren Merih Demiral, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

67\'nci dakikada orta sahada rakibinden topu kalan Jonsson yaklaşık 45 metre topu sürerek kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Jonsson\'un yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

69\'uncu dakikada Junior Fernandes\'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Serkan iki hamlede topun sahibi oldu.

84\'üncü dikakada Junior Fernandes\'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Serkan\'da kaldı.

90+2\'nci dakikada Fofana\'nın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare\'nin bekletmeden şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.

Karşılaşma Atiker Konyaspor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI