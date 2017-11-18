Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA)(DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Serkan Çimen (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Selim Ay (xx), Ali Turan (xx), Ferhat Öztorun (x), Ali Çamdalı (x), Mehdi Baurabia (xx), Ömer Ali (x)(Dk. 80 Hadziahmetovic ?), Musa Araz (x)(Dk. 63 Friday Eze x), Milosevic (xx), Ezekiel (xx)(Dk. 51 Fofana xxx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Celutska (xx), Harun (xx)(Dk. 78 Menez ?), Diego Angelo (xx), Samir Nasri (xx), William Vainqueur (xx)(Dk. 69 Yekta Kurtuluş x), Deniz (xxx), Maicon (x)(Dk.61 El Kabir x) , Chico (xx), Sakıp (xx), Eto\'o (xxx)

GOLLER: Dk.75 Fofana, (Atiker Konyaspor), Dk. 85 Eto\'o, (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Ali Çamdalı, Fofana, (Atiker Konyaspor), William Vainqueur, Chico (Antalyaspor)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5\'inci dakikada Maicon\'un pası ile altıpas sağ tarafında topla buluşan Deniz Kadah bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazında hareketlenen arkadaşı Harun Alpsoy\'a gönderdi. Harun bekletmeden yerden şutunu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol altına aldı.

14\'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Musa Araz\'ın pasında penaltı noktasının sol tarafında topla buluşan Milosevic savunmayı geçmek isterken topun kontrolünü kaybetti. Ceza yayına doğru açılan topa hareketlenen Mehdi Bourabia gelişine sert şutu kalenin üzerinden auta çıktı.

19\'uncu dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Samir Nasri\'nin yerden pasında topla buluşan Eto\'o\'nun vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

40\'ıncı dakikada Skubic\'in sağ çaprazdan ceza sahasına yerden ortasında savunmadan dönen top ceza sahası içinde Milosevic\'in önünde kaldı. Milosevic bekletmeden vuruşunu kaleci Ferhat Kaplan tokatlayarak çıkardı. Dönen topu Skubic kafa vuruşu ile tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.

45\'inci dakikada Celutska\'nın sağdan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Samir Nasri\'nin önünde kaldı. Samir Nasri bekletmeden vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

İlk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

62\'inci dakikada Ömer Ali\'nin sağdan ceza sahasına ortasına hareketlenen Fofana\'nın sert şutu kale önündeki defansa çarparak yandan kornere çıktı.

75\'inci dakikada Sukubic\'in sağdan ceza sahasına ortasına hareketlenen ve penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fofana\'nın düzgün vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

81\'inci dakikada ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Menez\'in ortasını iyi takip eden Deniz Kadah\'ın kafa vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı da kaldı.

85\'inci dakikada Deniz Kadah ile verkaç yaparak penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Eto\'o\'nun yerden sert şutu filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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