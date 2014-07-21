Atık zeytinden elektrik üretimi yapılacak

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 3 milyon liralık projeyle zeytin atıklarından yılda 2 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretmeyi planladıklarını bildirdi.

Üretime dayalı ekonomik büyümenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden geçtiğine dikkat çeken Asa, "Ülke olarak küresel ekonomide rekabet gücü elde edebilmek için AR-GE çalışmalarına yatırım yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.

TÜBİTAK projeyi onayladı



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Marmarabirlik olarak 2010 yılından itibaren Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini, ürün yelpazesinden, zeytin atıkları ve arıtma tesislerine kadar her alanda projeler geliştirdiklerini vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda birimimiz Türkiye'de bir ilki teşkil eden zeytin atıklarından elektrik enerjisi üretme ve ortaya çıkan ısıdan da atık suyu buharlaştırma ve salamura suyunu arıtma projesi geliştirdi. Ar-Ge birimimiz tarafından 3 milyon liralık bütçe ile oluşturulan zeytin atıklarından enerji üretimi projesi geçen yıl TÜBİTAK tarafından onaylandı.

Bu projeye göre, elektrik enerji üretimi pilot tesisin, en geç eylül ayı itibarıyla Bursa'daki merkezimiz Marmarabirlik Entegre Tesisleri'nde montajına başlanacak. Deneme üretimine ise aralık ayının başında geçmeyi planlıyoruz. İlk elektrik enerjisini tesislerimize vereceğiz. 500 kg/saat kapasiteli enerji tesisinden yılda 2 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretilecek."