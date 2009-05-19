Atık varil kabusu bitmiyor!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında, içinde katı atık olduğu belirtilen 22 varil bulundu.



Darıçayırı Belediyesi ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine Körkazanı Bayırı mevkisindeki boş bir arazide kazı çalışması başlattı.



Gece saatlerinde başlayan kazı çalışmasında 21'i metal ve 1'i plastik olmak üzere toplam 22 varil çıkarıldı.



Kazı alanında inceleme yapan Adapazarı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, varillerde yaptıkları kontrolde, mikro gram düzeyinde ve tehlike arz etmeyen boyutlarda radyasyona rastladı.



Darıçayırı Belediye Başkanı Ahmet Başaran, vatandaşların ihbarları üzerine beldede kazı çalışması başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Edindiğimiz bilgilere göre sadece varil değil, kamyon kasasına naylon örtü serilerek doldurulmuş açık atık maddeler de gömülmüş. Belde merkezinin ana yola bağlanması için açılan yeni yoldaki çalışmalar sırasında, buradaki hafriyatın atıldığı boş araziye Gebze'den getirilen zehirli atıkların gömüldüğü şeklindeki dedikodular bitmek bilmedi.



29 Mart seçimleri öncesinde belde halkına bu işi açıklığa kavuşturmak için söz vermiştim. Seçimi kazandım ve hem bu sözümü yerine getirmek, hem de söylentilere bir son vermek amacıyla kazı talimatı verdim. Söz konusu araziye atık madde gömüldüğünü belediyemizin bazı çalışanları da doğruluyor. İki vatandaşımız da olayın araştırılması için Valiliğe dilekçe vermiş."



"Ne varsa açığa çıkaracağız"



Söylentiler üzerine aynı mevkide bir süre önce araştırma yapılmasına rağmen herhangi bir bulguya rastlanamadığını ifade eden Başaran, "Biz daha geniş bir alanı kazdık ve ilk aşamada yaklaşık 6 metre derinliğe gömülmüş bir varil bulduk. Olayın hukuki boyutları olduğu muhakkak. Kazıya devam edeceğiz ve ne varsa açığa çıkaracağız" diye konuştu.



Karasu Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



Tuzla'da zehirli varil paniği



İstanbul Tuzla'da 14 Temmuz 2005'te içinde toksik atık bulunduğu öne sürülen çok sayıda varil bulunmuş ve olayla ilgili inceleme başlatılmı

