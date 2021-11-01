Atık toplayıcıları Ankara'da kooperatif kurdu

Ankara'da atık toplayıcıları, sosyal ve ekonomik haklarını meşru bir zeminde tartışmak ve iş kolu olarak tanımlanmak amacıyla Sınırlı Sorumlu Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi’ni kurdu.

Ankara Sınırlı Sorumlu Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi Genel Koordinatörü Çiğdem Cengiz kooperatifi ve amaçlarını yazılı açıklama ile duyurdu.

"Amacımız bu standartların Türkiye geneline yayılması"

Sokakta dağınık ve kötü görünen ve çevre sağlığını atıkları geri dönüşüm çalışanlarımız sayesinde düzenli toplanmayı hedefleyen Cengiz açıklamasında, “Ankara’da Mamak, Sincan, Etimesgut, Altındağ, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde üyelerimiz bulunmakta ve hala üye başvuruları devam etmektedir. Sokakta atık toplayan geri dönüşüm işçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek sayılması adına Mesleki Yeterlilik Kurumu ile olan görüşmelerimiz devam etmektedir. Hedefimiz, güvenli atık toplayıcısı, atık ayırma işçisi, kağıt atık toplayıcı elamanı gibi meslek standardını sağlamak ve üyelerimize bu alanda yetkinlik kazandırmaktır. Amacımız tüm bu standartların Türkiye genelinde yayılması geri dönüşüm işçilerimizin eğitimleri, sağlık güvenceleri ve ekonomik standartlarının oturması, seslerin duyurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Herkes çözüme odaklanmalı

Sokakta atık toplayan geri dönüşüm işçilerinin sorunlarının çözümü noktasında çalışacaklarını aktaran Cengiz, “Bu konu üzerinden marjinal popülist bir yaklaşım çözüm getirmez. Herkes çözüme odaklanmalı. İşin doğrusu meselenin siyasi bir malzemeye dönüşmesi de üzüntü verici. Biz kooperatif olarak ülkemizin yarınları için çok büyük önem arz eden bu konunun çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu işten ekmeğini kazanan binlerce insanın beklentisi de bu yönde zaten” dedi. (ANKA)