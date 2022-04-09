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Atık toplayıcılar için düzenleme geliyor: Üniforma giyecekler

Atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak

09 Nisan 2022 10:29

Çöplerden kâğıt, plastik ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor. Üzerinde çalışılan taslak düzenlemeye göre, çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki çevre il müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; taslak düzenlemeyle birlikte, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak.

Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek.

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