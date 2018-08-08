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Atık toplayan Afganların evine silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, atık ve hurda toplayan Afganistan uyruklu 5 kişi ile kaldıkları eve tüfeklerle baskın yapan biri Afgan, 4 kişi arasında silahlı çatışma çıktı

08 Ağustos 2018 21:58

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, atık ve hurda toplayan Afganistan uyruklu 5 kişi ile kaldıkları eve tüfeklerle baskın yapan biri Afgan, 4 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, atık toplayan Afgan Atıkule Nare yaşamını yitirdi, 4 arkadaşı yaralandı.
Olay, Silahtarağa Mahallesi Fidanlık Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede \'çekçek\' tabir edilen arabalarla atık ve hurda toplayan Afganistan uyruklu 5 kişinin kaldığı eve, ellerinde tüfeklerle E.Z., O.Z., B.E. ve Afgan uyruklu M.B. girip, rastgele ateş açtı. İki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Evde bulunan Afgan uyruklu Atıkule Nare, vücuduna isabet eden saçma ve mermilerle olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 arkadaşı yaralandı. Silahlı saldırganlar ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme yaptı. Kaçan saldırganlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Atıkule Nare\'nin cesedi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

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