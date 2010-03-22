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Çevre

Atık sular milyonlarca çocuğu öldürüyor

BM, kirli denizlerdeki atık suların her yıl milyonlarca çocuğu öldürdüğünü bildirdi.

22 Mart 2010 02:00

T24 - BM, kirli denizlerdeki atık suların her yıl milyonlarca çocuğu öldürdüğünü bildirdi.

Dünya Su Günü nedeniyle BM Çevre Programının (UNEP) "Hasta Su" başlığıyla hazırladığı raporda, insanoğlunun hergün milyonlarca ton katı atığı nehirlere ve okyanuslara boşalttığı, bu atıkların deniz yaşamını zehirlediği ve her yıl milyonlarca çocuğu öldüren hastalıkların yayılmasına sebep olduğu vurgulandı.

UNEP, büyük miktardaki atık suyun, aralarında savaşlar da olmak üzere şiddet olaylarının her türlüsünde ölenlerden daha fazlasının kirli ve zehirli sudan öldüğü anlamına geldiğini kaydetti.

UNEP raporunda, günde iki milyar ton suyu kirleten iki milyon ton atığın, mercan resifleri ve balıkları nefessiz bırakan büyük "ölü bölgelere" gönderildiği belirtildi. Raporda, bu atıkların genelikle kanalizasyon, sanayi atıkları, tarımda kullanılan ilaçlar ve hayvansal atıklardan oluştuğu bildirildi.

Temiz su eksikliğinin her yıl 5 yaşın altındaki 1.8 milyon çocuğu öldürdüğünün altı çizilen raporda, atıkların çoğunun gelişmekte olan ülkelerden sulara bırakıldığı ve bu ülkelerin atık suların yüzde 90'ını işlemeden nehir ve denizlere boşalttığı ifade edildi.

Genellikle kirli sudan kaynaklanan ishal nedeniyle yılda 2.2 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen raporda, dünyadaki hastanelerin yataklarının yarısından fazlasını işgal edenlerin, kirli suyla bağlantılı hastalıklardan mustarip kişiler olduğu bildirildi.

Raporda, suyun geri dönüşümü için milyarca dolara çıksa da endüstriyel ve evsel atık su arıtma sistemlerinin kurulması, su alanlarının korunması önerildi.

UNEP Başkanı Achim Steiner, 6 milyarı geçen dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarın üzerine çıkacağı düşünüldüğünde, atık su sorununu nasıl halledecekleri konusunda akıllı davranmaları gerektiğini söyleyerek, "Kirli su tam anlamıyla insanları öldürüyor" uyarısında bulundu.

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