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Çevre

Türkiye'de ilk: Atık su dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilecek

Türkiye'de ilk kez Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hayata geçireceği proje ile atık su dezenfekte edilerek tekrar kullanılacak

29 Ağustos 2012 16:46

Türkiye'de ilk kez atık su arıtma tesisinden çıkan suyun yeni teknolojilerle dezenfekte edilerek tarımsal sulamada tekrar kullanılmasını sağlayacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hayata geçireceği proje için yapılan açıklamaya göre, bakanlığın, Hollanda Hükümeti ile birlikte gerçekleştireceği ''Arıtılmış Evsel Atık suların Tarımda Kullanımı Projesi'' Eylül ayında başlayacak.

Projenin pilot uygulaması, Akarçay Havzası'nda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Afyonkarahisar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan atık su, tekrar değerlendirilecek.

Proje ile arıtılmış evsel atık suyun, tekrar arıtılması için bir tesis kurulacak. Yeni teknolojilerle dezenfekte edilecek olan arıtılmış evsel atık su, daha sonra tarımsal sulamada kullanılacak. Su kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacak olan proje, pilot uygulamanın ardından ülke genelinde kullanılmak üzere genişletilecek.

İlk olma niteliğini taşıyacak projenin hayata geçmesi ile hem genel olarak çevre ve su kaynakları korunacak hem de tarımsal sulamada verimlilik ile ekonomik getiri artışı sağlanacak.

Proje, Hollanda Hükümetince sağlanan 750 bin avro hibe ile gerçekleştirilecek.

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