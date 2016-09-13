Atık şişelerle bahçesine çeşme ve barbekü yaptı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan İbrahim Eraydın Paçci, ilçe merkezinden topladığıcam şişelerle bahçesine çeşme ve barbekü yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Paçci (80), boş zamanlarını değerlendirmek, ortaya farklı ve güzel bir çalışma çıkarmak için Naip Mahallesi'ndeki bahçesine şişeden çeşme, oturak, barbekü ile depo alanı yaptığını ifade etti.

Talep olması halinde cam şişelerden benzer çalışmalar yapabileceğini dile getiren Paçci,"Çay ocaklarında, kahvehanelerde, pastanelerde çok şişe oluyor. Şişeleri sokaklara, çöpe atıyorlar. Ben bunları topladım. Bahçede de kendime eğlendirecek bir iş düşündüm, geldim bu çeşmeyi yaptım. Baktım güzel oldu, bu yıl da barbekü yaptım. Daha sonra mağara alanını yaptım, soğuk hava deposu gibi ne konursa soğuk olarak muhafaza ediyorum." diye konuştu.

''Barbeküyü 6-7 bin civarında şişe ile yaptım''

Paçci, arkadaşlarıyla zaman zaman bahçeye gelip barbeküyü yaktıklarını söyleyerek, "Barbeküyü 6-7 bin civarında şişe ile yaptım. Bir şişe 5 santim yer kaplıyor. Yaklaşık 5-6 ay uğraştım. Başlayıp birden bitirmedim. Boş zamanlarımda eğlence ararken bunu yaptım."

Cam şişeden yaptığı ürünleri görenlerin beğendiğini dile getiren Paçci, "Görenler hayret ettiler bu kadar şişeyi nasıl topladığımı sordular bende dedim ki 'Her taraf şişe dolu', hiç olmazsa bir bakıma çevre temizliği olmuş oluyor." dedi.