Atık pil toplama oranları artıyor

Atık yağlar gibi doğanın en büyük düşmanlarından biri olan atık pillerin toplanması konusunda küresel ölçekte bir artış söz konusu.

Amerika Çevre Koruma Ajansı'na göre, her yıl Amerikalılar 3 milyardan fazla pili çöpe atıyor. Bu da yaklaşık 180 bin ton pil anlamına geliyor. Bu pillerin 100 bin tonu yeniden dönüştürülebilen ve doldurulabilen pillerden oluşuyor.

"Call2recycle.org" ağının internet sitesine göre, ABD ve Kanada, geçen yıl 5 bin 400 ton atık pil ve cep telefonu topladı. Ağ, kurulduğu 1996 yılından bugüne kadar 45 milyon ton atık pil toplamış oldu.

Nüfusu 40 milyon dolayında olan ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen yıl 454 ton atık pil toplanırken, Türkiye'de bu rakam 555 ton civarında gerçekleşti.

Avrupa'da da duyarlılık artıyor

Avrupa'da ise atık pil konusunda duyarlılık artıyor. Eylül 2012'de yüzde 25 civarında olanatık pil dönüşüm oranının Eylül 2016'da yüzde 45'e ulaşması bekleniyor. Bunda atık pillerin vahşi çöp depolama alanlarına dökülmesi veya yakılmasının yasak olmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

2012 verilerine göre, İsveç'te kişi başı 16.6 kilogram, Norveç'te 15.1 kilogram ve Finlandiya'da 9.2 kilogram elektronik atık toplanıyor. Romanya kişi başı 1 kilogram ile en az elektronik atık toplayan ülke durumunda.

Türkiye'deki durum

Türkiye'de 2007'de 225 ton olan yıllık atık pil toplama miktarını geçen yıl itibarıyla 555 tona çıktı. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerek atık pil gerek elektronik atık toplama konusunda ilerleme olduğunu ancak daha katedilecek çok fazla yol bulunduğunu ifade etti.

Atık pil ve akümülatörlerin geri dönüşümü sayesinde AB ülkelerinde milyonlarca avroluk bir katkı oluşturulduğunu ifade eden Bahar, "Türkiye’de atık pil geri dönüşüm tesisi olmadığı için TAP olarak atık pilleri bertaraf etmekle yetiniyoruz. Türkiye kendiatık pil geri dönüşüm tesisini kurmalı" dedi.