Atık malzemelerle bez bebek yapıyorlar

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de açılan bez bebek kursuna katılan kadınlar atık kumaş ve eski giysilerle birbirinden değişik bebekler yaptı. Doll Art (bebek sanatı) alanında kursiyerlere bez bebek eğitimi veren Saliha Demiral, \"Evdeki atık kumaşlarımızı, giyilmeyen kazak veya elbiseleri bez bebek yapımında değerlendiriyoruz. Bir anlamda geri dönüşüm olmuş oluyor. Bez bebeklerimiz çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri organik oyuncaklar\" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Halk Merkezi\'nde 20 kadın 8 ay boyunca bez bebek yapım kursuna katıldı. Eğitmen Saliha Demiral tarafından bez bebek yapımını öğrenen kursiyerler eğitim gördükleri 8 ay süresince yapmış oldukları bebekleri sergileyeceklerini söyledi. Eski giysi, çorap, atık kumaş, sünger ve pamuk gibi malzemeleri kullanarak yaptıkları bez bebekler ilgi gördü. Saliha Demiral, eğitimlerin okullar ile birlikte açıldığını ve okullarla birlikte kapandığını ifade ederek, \"Evdeki atık kumaşlarımızı, giyilmeyen kazak veya elbiseleri bez bebek yapımında değerlendiriyoruz. Bir anlamda geri dönüşüm olmuş oluyor. Bez bebeklerimiz çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri organik oyuncaklar haline geliyor. 8 ay süresince kursiyerlerimizin 180\'e yakın bez bebek yaptı\" diye konuştu.

Bez bebek kursiyerlerinden Ramile Sarı (67), \"Eski kıyafetlerle, komşuların vermiş olduğu bebek kıyafetleriyle, örgülerle, kullanılmayan iplerle bebek yapımını öğrendik. Çok memnunuz ve her sene bu kursun açılmasını istiyoruz\" dedi.

Kursiyerlerden Zülbiye Güvenir de (77), \"Bez bebek yaparken hem eğleniyoruz hem de stres atıyoruz. Aynı zamanda eskileri değerlendiriyoruz. Yaptığım bez bebeklerden bir tanesini oğluma bir tanesini de kızıma benzetmeye çalıştım\" diye konuştu.



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