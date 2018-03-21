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Atık malzemeleri, giyilebilir yeni ve şık ürünlere dönüştürüyor

İZMİR, (DHA)- ARTIK kullanılmayan ve atılmayı bekleyen havlu, nevresim, perde gibi eşyaların ne olacağı sorusu sanatla yanıt buluyor

21 Mart 2018 14:24

İZMİR, (DHA)- ARTIK kullanılmayan ve atılmayı bekleyen havlu, nevresim, perde gibi eşyaların ne olacağı sorusu sanatla yanıt buluyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröchlich, perdeden havluya farklı eski malzemeleri kullanarak yeni kostümler yaptı, geri dönüşüm çağrısında bulundu.
İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröchlich, her yıl bahar temizliği yaptığını, kullanılmayan eşyaların zamanla büyük birikintiler oluşturduğuna işaret ederek, \"Çok fazla eşya biriktiriyoruz. Her bahar temizlik yapıyorum. Zamanla kullanmadığımız eşyaları ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben de geri dönüşüme dikkat çekmek, atık malzemelerden giyilebilir, yeni ve şık ürünler üretebileceğimizi göstermek istedim\" dedi. İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Mezunu Cansu İncesu\'nun kendisine asistanlık da yaptığını kaydeden Fröchlich, 20\'yi aşkın yeni kıyafet tasarladığını ve bunların 23 Mart\'ta düzenleyeceği defilede sergileyeceğini söyledi. Bu yılın modasında vücudu saran değil rahat kıyafetlerin tercih edildiğini belirten Fröchlich, \"Günümüzde insanlar rahat edecekleri kıyafetleri de tercih ediyor. Yaptığım bahar temizliğinde hiçbir parçayı atmıyorum. Onları şekillendiriyorum. Biraz daha rahat kıyafetler oluşturuyorum. Sürdürülebilirlik anlayışını yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Eskiden yastık kılıfı şimdi çok şık bir bluza dönüşebiliyor\" diye konuştu.

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