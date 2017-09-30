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Atık kağıt toplarken girdiği evden 50 bin liralık hırsızlık yaptı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da atık kağıt toplayan 31 yaşındaki Murat Kaya, hırsızlık için girdiği bir evden 50 bin lira değerinde altın, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon çaldı

30 Eylül 2017 13:13

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da atık kağıt toplayan 31 yaşındaki Murat Kaya, hırsızlık için girdiği bir evden 50 bin lira değerinde altın, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Murat Kaya, Mehmet Tüzeer\'e ait evin kapı göbeğini kırarak içeri girdi. Evdeki, 50 bin lira değerindeki altın, cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve televizyon çalan Kaya ise, apartamının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Eve gelen Tüzeer, kapının açık olduğunu görünce polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada hırsızlığı Murat Kaya’nın yaptığı tespit edildi. Kocavezir Mahallesi’nde yakalanan Kaya, “Bir şey çalmadım. oraya kağıt toplamaya gittim\" iddiasında bulundu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Kaya, tutuklandı.

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