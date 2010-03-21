Atık ilaç toplama projesi israfı ortaya koydu

T24 - İzmir Eczacı Odası'nın İzmir ve ilçelerinde başlattığı, 190 gönüllü eczacının katıldığı 'Evsel Atık İlaç Toplama ve Bertaraf Projesi'nde, 9 ay içerisinde evlerden toplam değeri 500 bin TL olduğu belirtilen 35 bin kutu atık ilaç toplandı. İlaçlar imha edilmek üzere Buca Belediyesi'nin tahsis ettiği depoda toplanırken, proje Türkiye'deki ilaç israfının geldiği boyutları da gözler önüne serdi. 9 Nisan'a kadar sürecek kampanya çerçevesinde toplanan 35 bin kutu ilacın yüzde 45'inin yani 225 bin TL'lik 15 bin 750 kutusunun hiç açılmadığı ve bu şekilde son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi.





Yeni Asır gazetesinin haberine göre, proje fikrini ortaya atan ve koordinatörlüğünü üstlenen Şirinyerli eczacı Şule İlkkurşunlu, toplanan ilaçlarla ilgili tek tek istatistik tuttuklarını ve hangi ilaçların daha çok kullanılmadığını belirlediklerini ifade etti. Devletin ilaçta tasarruf etmek için tedbirler aldığına dikkat çeken İlkkurşunlu, "Bu proje sonucunda elde edilen verilerimiz ışığında reçetelendirme kuralları değiştirilerek, ilaçta tasarruf edilebilir. Bu proje neticesinde hangi ilacın neden kullanılmadığını ortaya çıkaracağız. Bu veriler uygulamaya geçirilirse gerçek tasarruf bilimsel bilgiler sayesinde sağlanmış olunacak. İnsanların evlerindeki dolaplarında ilaçlar birikmeyecek. Böylelikle hem doğayı koruyacağız hem de devletin zarar etmesini engelleyeceğiz" dedi. Devletin ilaca yılda 10 milyar dolar ödediğine dikkat çeken İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da "Bizim projenin sonuçları değerlendirilirse aşağıya çekilebilir" dedi.





SON AŞAMADA





İzmir Eczacı Odası'nın başlattığı, Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türk Eczacılar Birliği, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) proje ortağı, EDAK Ecza Kooperatifi'nin proje iştirakçisi, Buca Belediyesi'nin ise sponsor olduğu İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) destekli Evsel Atık İlaç Toplama ve Bertaraf Projesi'nde son aşamaya gelindi. Atatürk Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen "Atık İlaç Hareketi Sempozyumu"nda 9 Temmuz 2009'de başlayan ve önümüzdeki 9 Nisan tarihinde sona erecek olan projenin ayrıntıları açıklandı. Sempozyumun açılışında konuşan Proje Koordinatörü Eczacı Şule İlkkurşunlu, 140 gönüllü eczanenin katılımıyla başlayan çalışmada ilçelerdeki eczacıların da katılımıyla 190 eczacıya ulaştıklarını belirtti. Evlerden kullanılamaz durumda ve tarihi geçmiş ilaçların önce eczanelerde daha sonra da Buca Belediyesi'nin Kültür Merkezi içerisinde tahsis ettiği depoda toplandığını ifade eden İlkkurşunlu, projenin başladığı 9 Temmuz 2009 tarihinden şu ana kadar 35 bin kutu atık ilaç toplandığını söyledi.





BÜYÜK MALİYET





Depoda toplanan atık ilaçların yüzde 45'inin hiç açılmadığına dikkat çeken İlkkurşunlu, "Ayrıca ilaçların yüzde 70'i son kullanma tarihi geçtiği için toplandı. Bu rakamlar ilaç israfının ulaştığı boyutları ortaya koyuyor. İlaçlar çöpe atılarak veya tuvalette imha edilerek başta içme suları ve toprak olmak üzere çevreye büyük zarar veriyor. Bu projede ilaçların imhası konusunda elde ettiğimiz bilgiler, ilaç israfının azaltılması ve çevreye dost ilaç imhası çalışmaları konusunda topluma ışık tutacak. Toplanan ilaçların maliyeti 500 bin TL'yi buluyor" dedi.

Toplanan ilaçların fabrikada imha edileceğini belirten İlkkurşunlu, atık imhası işiyle uğraşan Türkiye'deki iki firma ile (İZAYEDER ve Ekolojik Enerji) ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. İlkkurşunlu, Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı'nın 'depoyu proje bittikten sonra da kendilerine tahsis etme' sözü verdiğini belirterek, "Bu sayede İzmir halkımıza 'artık ilaç toplamıyoruz' demeyeceğiz. Buca Belediyesi'nin katkısıyla ilaç toplama işini sürdüreceğiz" diye konuştu. İlkkurşunlu, topladıkları ilaçların karton kutularını da bir kağıt imha firmasına 155 TL'ye sattıklarını, projede çalışan kişilerin İZKA tarafından kendilerine ödenen ücretlerin toplamı 4.5 bin TL'yi Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği'ne bağışladıklarını sözlerine ekledi.





10 MİLYAR ÖDEME





Devletimiz ilaca yılda 10 milyar dolar ödediğine dikkat çeken İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da, "Bizim projenin sonuçlarını değerlendirilirse bu miktar aşağıya çekilebilir. Çünkü bizim projemiz sonucunda hangi ilaçların ne kadar uzun süre kullanıldığı, hangi ilaçların yarım bırakıldığı belirlenecek. Sağlık Bakanlığı bu verilere bakarak ilaçların ambalajlarında değişikliğe gidebilir veya reçete yazma kurallarını değiştirebilir. Böylelikle nereden bakarsanız bakın ülke ekonomisine yüzde 5-10 oranında katkı sağlanır. Ancak, bu çalışmanın sektördeki tüm aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilmeli. Aksi takdirde başarıya ulaşamaz" dedi. Projeye diğer illerdeki eczacı odaların da büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Sayılkan, "Onlar da benzer çalışmalar yapmak istiyor. İlaç firmaları günde bir milyon torba eczanelere torba bırakıyor. Buna da kayıtsız kalamayız. İlacın konusunun çevreyi tehdit ettiği her aşamada, bunun önüne geçmek için gerekli katkıyı koyacağız" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Hanifi Özbek ise, "Bu proje sadece Türkiye için değil tüm dünyaya faydalı oldu" dedi.





DÜNYAYA KATKI





Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Hanifi Özbek projenin sadece ülkeye değil tüm dünyaya katkı sağladığını söyledi. Panele konuşmacı olarak katılan Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın İzmir'de ilk defa gerçekleştirilen projeyi Türkiye geneline yaygınlaştıracağını açıkladı. Atık İlaç Projesi Eğitmeni Eczacı Ayşem Jale Kıhtır ise, çevre kirliliği nedeniyle Amerika'da erkek levreklerin yumurtladığını, Norveç'te kutup ayılarında üreme organları oluştuğunu kaydetti. Atık ilaçların ise çöp toplayıcılığı yapan kişiler açısından risk oluşturduğunun altını çizen Kıhtır, intihar girimişleri açısından da atık ilaçların tehlike arz ettiğini belirtti.





Türkiye'ye yayılacak





Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Kemal Kurusakız, İzmir Eczacı Odası tarafından gerçekleştirilen projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını söyledi. Bakanlıklarının bu konuda bir yönetmelik hazırlığı içerisinde olduğunu anlatan Kurusakız, ilaç endüstrisinin bakanlık düzeyinde yapılacak çalışmaya destek vereceğini söyledi. İlaç firmalarının atık ilaç toplama ve imha etme projelerinin tanıtımı ve imha işlemi alanlarında finans desteği sağlamasının düşünüdülüğünü anlatan Kurusakız, "Atık ilaçların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda bakanlığımızın bir düşüncesi vardı. Aynı sürelerde Türkiye Eczacılar Birliği bu konuda bakanlığımıza bir öneri sundu. Ortak bir çalışma yaparak, İzmir'deki uygulamayı Türkiye geneline yayacağız. İzmir'in verileri bize ışık tutacak" diye konuştu. Müdürlükte görevli Dr. Biyolog Özlem Özsaraç, ilaç firmaları ve eczacılar ile eşgüdüm içerisinde çalışacaklarını söyledi.





İlkkurşunlu ortaya koydu





Buca'nın Şirinyer semtinde eczacılık yapan Şule İlkkurşunlu, 2008 yılında merkezi İzmir'de bulunan EDAK Ecza Kooperatifi ile Atık İlaç ve Bertaraf Projesi geliştirdi. Proje kapsamında kooperatife bağlı Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 4 bin gönül üye eczacısının katılımıyla 20 bin ton ilaç toplandı. İlaçlar Ekolojik Enerji isimli firmada bertaraf edildi. İlkkurşunlu, geçtiğimiz yıl aynı projeyi İzmir Eczacı Odası yönetimine sundu. Tuncay Sayılkan başkanlığındaki Oda yönetimi çevreyi ve doğayı korumayı ve ilaç tasarrufu konusunda önemli veriler ortaya koymayı amaçlayan projeyi hayata geçirmeye karar verdi. Uzun bir çalışmanın ardından İzmir Kalkınma Ajansı'na başvuruldu. İZKA'nın hibe desteği vermeyi kabul ettiği proje, geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlandı.

