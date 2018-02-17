Atık dökülen derenin rengi turkuaz oldu (2)

FABRİKADAN NUMUNELER ALINDI

Kocaeli Başiskele Kirazderesi\'nde yaşanan kirliliğin ardından çevrede bulunan su kanallarının kapakları açılarak kontrol edilirken, fabrikalar da incelendi. Bir fabrikada bulunan variller içerisindeki kimyasal madde ile dereye dökülen maddenin aynı olduğu düşünülürken, varilden örnekler alındı. Dere ile varilden alınan örneklerin karşılaştırılacağı bildirildi.

Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe bölgede sık sık çevre kirliliği yaşandığı, çevrede yaşayanlar olarak rahatsız olduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.

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