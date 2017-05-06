Yönetmen Atıf Yılmaz’ın anısına düzenlenen ‘Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. ‘Kurmaca’, ‘Belgesel’ ve ‘Canlardırma/Animasyon’ olmak üzere üç kategoride 311 eserin yarıştığı festivalde, dereceye giren isimlere ödüllerini ünlü sanatçılar Fatma Girik, Lale Mansur ve Deniz Türkali verdi.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Fatma Girik, gala gecesine rahatsızlığı nedeniyle yürüteciyle geldi. Dakikalarca alkışlanan Girik, tavırları ile sempati toplayıp festivalin ilgi odağı oldu. Gözyaşları içinde bir konuşma yapan Atıf Yılmaz’ın eşi Deniz Türkali, “Çok zor bu akşam. 11 yıla inanamıyorum. Burada ağlamaktan nefret ediyorum. Gerçekten vefanın şehrisiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu festival hiç bitmesin. Desteklerinizi esirgemeyin. Her şey için çok teşekkürler” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Gecede, ödüle layık görülen isimlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Canlandırma/Animasyon kategorisinin birincisi Vadi filmiyle Can Erkan olurken, Erkan’a ödülünü Deniz Türkali verdi.

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülü ‘Gözyaşı Yolu’ filmi ile Engin Türkyılmaz’ın oldu. Türkyılmaz, ödülünü oyuncu Lale Mansur’un elinden aldı. Mansur, ödülü verdikten sonra yaptığı konuşmada, “Eğer Atıf Ağabey bana inanmamış olsaydı, şu anda karşınızda olmayacaktım” diye konuştu.

Animasyon Jüri Özel Ödülü ‘Hanim Hanımın Acayip Hayatı’ ile Buse Erel’e, Belgesel Jüri Özel Ödülü ‘301’ ile Alican Mansuroğlu ve ‘Kamyon’ ile Burak Türten’e, Forum Mersin Kurmaca Jüri Özel Ödülü ise ‘Asfur’ ile Özen Çıngırlar ve ‘Oyun’ ile Müfit Güzel’e verildi.

Festivalde söz alan Fatma Girik, Atıf Yılmaz’ı anlattığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bu gece gençlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim bu yaşım bedenime sığmıyor. Atıf Yılmaz’ı anlatmak, kısacık, bir saat, bir hafta, bir ay, bir sene yetmez. Onunla beraber yaşamak, onunla film çekmek, onun hakkında yazılan kitapları okumak, onun çektiği filmleri seyretmek, belki o zaman Atıf Yılmaz’ı tanırsınız. Ama en iyi tanıyan tabi ki, Deniz Türkali. Ondan dinlemek çok daha güzel.”

Ardından Girik, ‘Evbark’ isimli eseriyle Kurmaca dalı birincisi olan Pınar Öğünç’e ödülünü verdi.