Atıf Yılmaz filmleri Paris'te

Ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın filmleri Fransa'nın başkenti Paris'te gösterime girecek.



Fransa'da Türk göçmen derneği "Elele"nin girişimiyle 29 Mart ve 4 Nisan tarihleri arasında Paris'in 10. bölgesindeki L'Archipel sinemasında Yılmaz'ın Türk sinemasına damgasını vurmuş filmleri gösterilecek.



"Bir Yudum Sevgi", "Adı Vasfiye", "Eylül Fırtınası", "Mine", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Gece, Melek ve Bizim Çocuklar", "Düş Gezginleri", "Eğreti Gelin" ünlü yönetmenin Paris'te gösterime girecek filmleri arasında yer alıyor.



Etkinlikler dolayısıyla Paris'e gelecek Türk sinema oyuncularının da katımıyla filmlerin gösteriminden önce düzenlenecek açık oturumlarda, "Atıf Yılmaz sineması" tartışılacak.



Elele derneği, sosyal danışmanlık, Fransa'ya yeni gelen Türk aileleri bilgilendirme, yönlendirme ve hukuk danışmanlığı ile Türkçe ve Fransızca dil eğitimi alanlarında çalışmalarda bulunuyor.



Dernek çalışanları ayrıca seminer ve konferans gibi birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe katılırken, birçok sanatsal ve kültürel faaliyetin düzenlenmesinde etkin rol oynuyor.

